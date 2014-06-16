金属期市：期铜上扬，因中国政府的促增长承诺和金属融资调查忧虑缓解

《全球汇市》美元小幅走高摆脱近期低点，市场聚焦法国大选首轮选举

* 投资者等待法国大选首轮选举 * 美元兑日圆小涨，因避险买盘缓和 路透东京4月20日 - 周四亚洲时段美元获得喘息之机，守在本周稍早触及的低点之上，投资者紧张地等待本周末法国大选的首轮投票。 美元指数 小幅走高至99.752，脱离了周二触及的三周低点99.465。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.07200，在本周末法国第一轮选举前料将原地踏步。 一项备受关注的民调暗示，中间派马克龙仍保持领先优势，有望取得最后的胜利，不过调查也显示，周日的第一轮投票结果可能不相上下。 法国还有数以百万计的选民在犹豫不定，使得此次选举是法国数十年来最难以预料的一次，外界因此担心结果可能令人意外并引发金融市场动荡。 “有些人认为，英国退欧绝不会通过，特朗普绝不会当选。”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。 “近来有太多意外，因此投资人对承接仓位有所顾忌。”她说。 周三早间公布的数据显示，日本3月出口创两年最快增速，但贸易摩擦担忧令前景蒙尘