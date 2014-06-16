金属期市：期铜上扬，因中国政府的促增长承诺和金属融资调查忧虑缓解

上海车展：外国汽车厂商预计，中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
* 中国总理李克强称，有信心今年实现7.5%的增长目标
* 美国制造业数据提振成长前景
* 预计期镍将在目前水平附近盘整- Triland
路透伦敦6月16日 - 期铜周一在上周触及一个月低位后反弹，因中国遏制成长放缓的努力鼓舞投资者，且对该国调查金属融资欺诈的忧虑缓解。
中国总理李克强表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。在访问伦敦前夜，李克强在为英国泰晤士报撰写的文章中称，中国经济增速放缓是正常的，并不构成问题。
中国经济5月显示出一些企稳的迹象，因政府推出了更多刺激举措，但有迹象显示，楼市进一步恶化，这暗示可能还需进一步政策支持。
数据显示，美国5月制造业产出稳健增长，巩固本季经济成长加速的预期。
LME三个月期铜 收涨0.5%，报每吨6,690美元，延续之前一日的小涨之势。铜价过去三周连跌。
之前三周连跌的主要原因是，投资者担忧中国对青岛港仓库中存放的金属涉嫌融资欺诈的调查，会促使银行减少对金属融资的信贷，尽管到目前为止，只有一家贸易商被调查。
另外，伊拉克叛乱以及乌克兰的紧张局势促使投资者转投包括商品在内的避险资产。
油价因担忧伊拉克动乱会干扰该国石油出口而上扬，道琼-瑞银商品指数 和标普GSCI 指数周一均上扬。
经纪商Triland在一份报告中称，预计期镍短期内将在目前的水平附近盘整。LME三个月期镍 收涨3.2%，报每吨18,650美元。
“交易商意识到镍价已触及不错的水平，短期内进一步攀升的可能性不大，”报告称。
三个月期铝 收高0.4%，报每吨1,853美元。三个月期锡 收跌0.7%，报每吨22,450美元。
印尼一位贸易官员表示，为了促进锡出口，印尼计划撤销一项规定，所有出口焊锡将无需受到明年一月起需先在本国交易所交易的规范。
三个月期铅 收涨1%，报每吨2,106美元。三个月期锌 攀升0.7%，收报每吨2,103.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
* 投资者等待法国大选首轮选举 * 美元兑日圆小涨，因避险买盘缓和 路透东京4月20日 - 周四亚洲时段美元获得喘息之机，守在本周稍早触及的低点之上，投资者紧张地等待本周末法国大选的首轮投票。 美元指数 小幅走高至99.752，脱离了周二触及的三周低点99.465。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.07200，在本周末法国第一轮选举前料将原地踏步。 一项备受关注的民调暗示，中间派马克龙仍保持领先优势，有望取得最后的胜利，不过调查也显示，周日的第一轮投票结果可能不相上下。 法国还有数以百万计的选民在犹豫不定，使得此次选举是法国数十年来最难以预料的一次，外界因此担心结果可能令人意外并引发金融市场动荡。 “有些人认为，英国退欧绝不会通过，特朗普绝不会当选。”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。 “近来有太多意外，因此投资人对承接仓位有所顾忌。”她说。 周三早间公布的数据显示，日本3月出口创两年最快增速，但贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台日合资的晔扬股份有限公司正寻求一笔103亿台币(3.39亿美元)的贷款，以支持其在高雄一工厂的建设。