版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 01:05 BJT

金属期市：期铜上扬，因中国政府的促增长承诺和金属融资调查忧虑缓解

* 中国总理李克强称，有信心今年实现7.5%的增长目标

* 美国制造业数据提振成长前景

* 预计期镍将在目前水平附近盘整- Triland

路透伦敦6月16日 - 期铜周一在上周触及一个月低位后反弹，因中国遏制成长放缓的努力鼓舞投资者，且对该国调查金属融资欺诈的忧虑缓解。

中国总理李克强表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。在访问伦敦前夜，李克强在为英国泰晤士报撰写的文章中称，中国经济增速放缓是正常的，并不构成问题。

中国经济5月显示出一些企稳的迹象，因政府推出了更多刺激举措，但有迹象显示，楼市进一步恶化，这暗示可能还需进一步政策支持。

数据显示，美国5月制造业产出稳健增长，巩固本季经济成长加速的预期。

LME三个月期铜 收涨0.5%，报每吨6,690美元，延续之前一日的小涨之势。铜价过去三周连跌。

之前三周连跌的主要原因是，投资者担忧中国对青岛港仓库中存放的金属涉嫌融资欺诈的调查，会促使银行减少对金属融资的信贷，尽管到目前为止，只有一家贸易商被调查。

另外，伊拉克叛乱以及乌克兰的紧张局势促使投资者转投包括商品在内的避险资产。

油价因担忧伊拉克动乱会干扰该国石油出口而上扬，道琼-瑞银商品指数 和标普GSCI 指数周一均上扬。

经纪商Triland在一份报告中称，预计期镍短期内将在目前的水平附近盘整。LME三个月期镍 收涨3.2%，报每吨18,650美元。

“交易商意识到镍价已触及不错的水平，短期内进一步攀升的可能性不大，”报告称。

三个月期铝 收高0.4%，报每吨1,853美元。三个月期锡 收跌0.7%，报每吨22,450美元。

印尼一位贸易官员表示，为了促进锡出口，印尼计划撤销一项规定，所有出口焊锡将无需受到明年一月起需先在本国交易所交易的规范。

三个月期铅 收涨1%，报每吨2,106美元。三个月期锌 攀升0.7%，收报每吨2,103.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐