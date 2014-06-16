更新版 1-《全球汇市》日圆和瑞郎上涨，受伊拉克暴力冲突和俄乌天然气纠纷带动

* 伊拉克暴力冲突刺激日圆和瑞郎的避险买盘

* 俄乌天然气纠纷令避险需求上升

* 欧元兑日圆从四个月低位反弹

* 英镑兑美元升至1.70美元以上，为五年来首次 (新增文末表格)

路透纽约6月16日 - 日圆和瑞郎周一上涨，日圆兑欧元一度触及四个月高位，因伊拉克暴力冲突恶化和俄罗斯与乌克兰天气然纠纷引发避险买盘。

英镑兑美元 攀升至1.70美元以上，为约五年来首次，因投资者押注英国央行将在本年底前收紧货币政策。

美元下滑，因美国经济增长力道令人怀疑，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的线索。

Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，推动日圆和瑞郎避险买盘的原因是，“地缘政治动荡和对美国经济复苏力道的疑虑。”

美元兑日圆 下跌0.23%，报101.82日圆，在本月交投区间的低端。在美国市场稍早，欧元兑日圆 挫跌至四个月低位，之后反弹至138.16日圆。

过去一周，逊尼派伊斯兰武装份子加强了对伊拉克北部的控制，试图推翻什叶派领导的伊拉克政府。

乌克兰未能如期支付天然气欠款，俄罗斯俄罗斯周一切断了对乌克兰的天气然供应，此举可能干扰对欧洲其他地方的供应。

美元 和欧元兑瑞郎 下跌，分别报0.8975瑞郎和1.2179瑞郎。

**焦点在美联储会议**

地缘政治紧张局势令油价不断攀升，可能拖累全球经济增长，且可能限制美联储过早升息。

分析师预计，美联储决策者可能在距今约一年后收紧政策。美联储将在周二和周三举行政策会议。如果决策者暗示升息时间可能长于上述预期，美元或会下跌。

“美联储声明的措辞可能温和，暗示升息时机可能晚于市场预期，这可能限制美元的后市表现，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

美元兑多数主要货币下跌。

欧元兑美元 升0.2%，报1.3569美元，高于本月稍早欧洲央行减息时触及的四个月低位1.3503美元。

英镑兑美元在纽约市场触及1.7011美元的峰值，为2009年8月来最高，之后回落至1.6978美元。

英国央行总裁卡尼的言论引发市场押注英国央行可能在本年底前收紧政策。英国央行副总裁宾恩在周日接受访问时称，对英国央行开始利率“正常化”表示欢迎，带动英镑进一步攀升。

欧元兑英镑 一度跌至2012年10月来最低0.7959英镑的低位，之后反弹至0.7997英镑。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3573 1.3542 +0.23 -1.25 1.3745

美元/日圆 101.83 102.05 -0.22 -3.30 105.30

欧元/日圆 138.21 138.13 +0.06 -4.44 144.63

美元/瑞郎 0.8972 0.9005 -0.37 +0.49 0.8928

英镑/美元 1.6982 1.6963 +0.11 +2.57 1.6556

美元/加元 1.0842 1.0854 -0.11 +2.09 1.0620

澳元/美元 0.9400 0.9399 +0.01 +5.46 0.8913

欧元/瑞郎 1.2177 1.2186 -0.07 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.7993 0.7979 +0.18 -3.66 0.8297

新西兰元/美元 0.8675 0.8661 +0.16 +5.72 0.8206

美元/挪威克朗 5.9884 5.9937 -0.09 -1.28 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1295 8.1142 +0.19 -2.51 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6247 6.6448 -0.30 +2.92 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9924 8.9944 -0.02 +1.64 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价