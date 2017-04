路透华盛顿/维也纳6月16日 - 三名熟悉情况的消息人士周一表示,美国和伊朗官员在维也纳就伊朗核计划进行磋商的间隙,讨论了伊拉克危机。

自称为伊拉克和黎凡特伊斯兰国(Islamic State of Iraq and the Levant,ISIL)的叛军在过去一周已经击溃巴格达的政府军,占领了北部地区,令伊拉克面临解体危险,并可能导致教派战争全面爆发。

白宫稍早表示,美国总统奥巴马周一稍晚回到华盛顿后,将审视国家安全团队有关如何应对伊拉克危机的建议,其中包括可能采取行动。

“今天讨论了伊拉克灾难性的形势,不过没有达成具体结果,”一名伊朗高官对路透表示。“伊朗是一个能够在恢复伊拉克和地区稳定方面发挥关键作用的重要国家。”

“没有讨论军事合作,这不是选项之一,”这名伊朗官员补充道。“最终的决定将由各自的政府作出。”