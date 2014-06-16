《综述》美国考虑对伊拉克发动空中打击，并可能与伊朗合作

要求匿名的官员称，美国总统奥巴马还未决定要向马利基提出什么样的政治诉求。上周奥巴马曾表示，如果想要他派兵打击暴动武装分子，也需要伊拉克同时采取行动提高政府的包容程度。

周一晚间，奥巴马将在华盛顿审查他的安全团队提出的有关如何解决伊拉克问题的建议。

ISIL武装分子及其逊尼派盟友周一又拿下巴格达西部的城市萨克拉维亚(Saqlawiya)。

叛乱武装分子周日占领了位于伊拉克西北部的城市塔尔阿法尔(Tal Afar)，加强了对北部地区的控制。

**奥巴马权衡各种选项**

奥巴马2011年底撤走了所有部署在伊拉克的美国军队，并表示不会再向伊派兵。但他目前在权衡其它选项，比如发动空中打击。美国已向波斯湾派出了一艘航空母舰，随行的还有一艘载有550名海军陆战队士兵 的军舰。

美国在伊拉克境内唯一可用的应急兵力是大使馆内的安保人员。华盛顿正在撤走部分外交工作人员，并增派了约100名海军陆战队士兵和其他人员支援大使馆的安保。

联合国称，已将在伊的58名工作人员转移至约旦。

美国和伊朗进行合作的可能性显示出，ISIL叛军的暴行是如何在短短几天里，戏剧化地改写了中东联盟的版图。

伊朗总统鲁哈尼自去年当选以来，带领国家逐步改善与西方国家的关系。这其中的行动包括与华盛顿举行秘密会谈达成限制伊朗核计划的初步协议。但两国进行公开合作，携手应对共同的威胁是史无前例的事情。

美国与伊朗若是冰释前嫌，重归于好，可能会激怒美国盟友以色列以及海湾地区逊尼派统治的阿拉伯国家。作为海湾地区主要的逊尼派国家，沙特阿拉伯反对外国干涉伊拉克内政，它还谴责是巴格达实施的“宗派分裂且排外的政策”导致了暴动。(完)