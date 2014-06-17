《焦点》西门子和三菱重工联手竞购阿尔斯通，与通用电气一较高下

西门子也紧随其后，周一表示将为法国和德国燃气业务的员工提供三年的就业保障，并称阿尔斯通与三菱重工联手将在法国创造逾1,000个就业岗位。

通用电气正在法国媒体打广告以提升其魅力攻势，称与阿尔斯通“联姻”将打造出一家基于法国的全球能源领导企业，同时也会增强阿尔斯通的运输业务。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)上个月对法国议员表示，将在法国设立电网、水力发电、海上风电和蒸汽涡轮发电机业务的全球总部。他说，该公司也考虑在铁路信号业务上开展合作，暗示将给予阿尔斯通这方面业务的控制权。

接近通用电气的一名消息人士透露，与法国政府持续进行的磋商“具有灵活性”，磋商内容包括创造就业、对阿尔斯通水力发电、海上风电和铁矿信号业务进行公共或民间投资的可能性，以及维持法国使用核电汽轮机业务的可能性。

法国政府担心一旦精简到只剩规模较小的运输业务，阿尔斯通将过于嬴弱，因此着手与西门子合作的替代性方案，这将带来成为欧洲铁路巨头的机遇。

但阿尔斯通未显示对西门子的铁路业务感兴趣，而且西门子虽说将考虑合并运输业务的可能性，将也未承诺会达成协议。(完)