欧洲经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日当周 6月17日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差11.73 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差38.73 0830 英国CPI(较前月) 5月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.8% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.4% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0830 英国PPI投入指数(较前月) 5月 持平 -1.1% (较上年同期) -4.1% -5.5% PPI产出指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.6% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.1% +1.0% 0900 欧元区劳工成本 第一季 -- +1.4% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 6月 35.0 33.1 ZEW现况指数 62.6 62.1 6月18日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 7.4 6月19日(四) 0730 瑞士三个月目标LIBOR 第二季 0.13% 0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -0.5% +1.3% (较上年同期) +4.3% +6.9% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正3 0 2200 欧元区消费者信心 6月 负6.50 负7.10 6月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 持平 -0.1% (较上年同期) -0.7% -0.9% 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余209 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余188 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出297 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.3% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- +0.3% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.7% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 120 96.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余105.9 6月23日当周 6月23日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 49.6 服务业PMI -- 49.1 综合PMI -- 49.3 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.3 服务业PMI -- 56.0 综合PMI -- 55.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.2 服务业PMI -- 53.2 综合PMI -- 53.5 6月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差24.25 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 -- 110.4 企业现况指数 -- 114.8 企业预期指数 -- 106.2 0800 意大利薪资通胀(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差16.5 (完)