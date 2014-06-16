金砖国家：6月16日股汇市收盘纵览

路透6月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月16日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.27%，收报1,046.28点。

中国股市：沪综指续创两个月收盘新高，定向降准惠及股份行激励银行股

香港股市：几近收平，投资人关注美联储本周会议

中国汇市：人民币因大额购汇入场大幅收贬，短期反弹缺少支撑

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拉美股市：阿根廷股市大跌，因此前美国最高法院拒绝接受该国上诉，引发了违约的忧虑；该国上诉是为了避免向对冲基金债权人支付13.3亿美元。巴西股指 下跌0.32%，墨西哥股指 上扬0.26%。

拉美汇市：拉美货币全线走软，交易商关注本周美联储货币政策会议

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南非股汇市：周一休市

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印度股市：连续第二日下跌，滑落至一周半收盘低点，因伊拉克和乌克兰局势引发投资者避险；面向国内的Larsen & Toubro等个股受到打击。指标BSE指数 跌0.15%或37.69点，收报25,190.48点；NSE指数 下滑0.11%或8.55点，收报7,533.55点。

印度汇市：印度卢比跌至逾一个月低点，原油价格飙升恐加剧国内通胀压力，令经常帐赤字情况恶化。卢比兑美元 收报60.1550/1650，周五为59.76/77。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.43%，报733.32点。