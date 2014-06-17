中国金融：平安银行称交易所信贷资产支持证券仍需央行审批

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月17日 - 中国首只交易所信贷资产支持证券的最终落地仍需央行的最后审批。针对央行叫停平安银行 1号小额消费贷款资产支持证券发行的报导，平安银行总行人士周二表示，该产品正向相关部门备案。
“为创新试点，我行正向相关主管部门完善备案程序，争取尽快推出。”该行人士表示。
此前上交所周末发布新闻稿称，平安银行正式启动总额为26.31亿元人民币的信贷资产支持证券的发行工作。这标志中国信贷资产支持证券终于将正式登陆交易所市场。
新闻稿还指出，在发行监管安排上，该资产支持证券突破了原先的双审批制度，由银监会按现行监管规定对产品进行审批，然后直接到上交所上市交易，大大提高了发行审批效率。而此前证券化产品一般需要央行同时同意。
而按照央行2005年发布的相关办法，中国银监会依法监督管理有关机构的信贷资产证券化业务活动，中国人民银行依法监督管理资产支持证券在全国银行间债券市场上的发行与交易活动。
依此办法，似乎交易所债券市场确实可以脱离央行的监督，不过从央行去年发布的资产证券化风险自留的相关办法来看，其管理范围并没有仅仅局限在银行间债券市场。
因此市场人士对此次创新产品的监管遭遇虽颇多同情，但不少人士也认为其脱离央行的监管程序似也有不妥。
值得注意的是，交易所周末发布信贷资产支持证券首次登陆交易所的新闻稿后，该产品并没有正式发布募集说明书文件，也没有明确正式启动发行的时间。而根据目前情况来看，或需要等到央行同意后，才可能正式发行。
该资产支持证券由平安银行作为发起机构、华能贵诚信托作为发行人和受托机构，国泰君安股份有限公司作为主承销商，入池资产为平安银行向境内居民发放的小额消费贷款。（完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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