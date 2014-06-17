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市场报道 | 2014年 6月 17日 星期二 09:10 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月16日当周

6月17日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 -- -2.8%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%

　　　　　　　　 (较上年同期) +2.0% +2.0%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1230 美国实质所得 5月 +0.2% -0.3%

1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 103.4 107.2

建筑许可年率(万户) 105.0 105.9

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 -- +3.3%

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3%

6月18日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 -- 387.1

再融资指数 -- 1,528.9

1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 +0.6% -0.4%

1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字969 赤字811

1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- 0.25%

美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 450

6月19日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 31.4 31.7

四周均值(万人) -- 31.525

续请失业金人数(万人) 6月7日当周 260 261.4

1400 美国领先指标 5月 +0.6% +0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 14.0 15.4

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 5月 -- --

6月20日(五)

1230 加拿大CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.5% +1.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.6% -0.1%

1430 美国ECRI经济领先指标 6月13日当周 -- 135.8

6月23日当周

6月23日(一)

1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 472 465

6月24日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- --

1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +6.5%

1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月

地区房价指数(较前月) +1.0% +1.2%

(较上年同期) +11.8% +12.4%

未经季节调整20个大都会

地区房价指数(较前月) +1.1% +0.9%

1400 美国消费者信心 6月 83.0 83.0

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 45.0 43.3

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 戴素萍)
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