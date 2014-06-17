美国与加拿大经济指标预测--6月17日-6月24日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月16日当周
6月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 -- -2.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.8%
1230 美国实质所得 5月 +0.2% -0.3%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 103.4 107.2
建筑许可年率(万户) 105.0 105.9
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 -- +3.3%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3%
6月18日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 -- 387.1
再融资指数 -- 1,528.9
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 +0.6% -0.4%
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字969 赤字811
1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- 0.25%
美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 450
6月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 31.4 31.7
四周均值(万人) -- 31.525
续请失业金人数(万人) 6月7日当周 260 261.4
1400 美国领先指标 5月 +0.6% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 14.0 15.4
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 5月 -- --
6月20日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.6% -0.1%
1430 美国ECRI经济领先指标 6月13日当周 -- 135.8
6月23日当周
6月23日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 472 465
6月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- --
1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +6.5%
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月
地区房价指数(较前月) +1.0% +1.2%
(较上年同期) +11.8% +12.4%
未经季节调整20个大都会
地区房价指数(较前月) +1.1% +0.9%
1400 美国消费者信心 6月 83.0 83.0
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 45.0 43.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。