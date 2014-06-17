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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:15 BJT

《汇市简讯》美元兑加元偏空的外包日线，但1.0800看来稳固

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* 偏空的外包日线，但在1.0800上方的支撑位应该可以守住

* Citi FX Wire指出，美国和加拿大五年券利差走势近来相异

* 美元较长期应该得到支撑，图表：link.reuters.com/gup22w

* 动能指标相互矛盾，五年、10年和20日移动均线切入位小跌，波林格区间中性

* 趋势表示，上个月的盘整将延续

* 图表：link.reuters.com/mup22w

(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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