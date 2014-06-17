《香港报摘》--经济日报6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条：
--未来一周新股百花齐放，12只新股轮流登场，共集资146.8亿港元。12只新股各具卖点，以高息、低入场费及环保概念等任君选择，多家更先引入基础投资者，务求在混战中突围。
* 其他：
--正进行美上市的阿里巴巴，拟委任香港前特首董建华为集团独立董事，以助其拓中美关系。董建华回应称，认同阿里持续发展的经营宗旨。
--滙丰1个月期最高3.8厘人民币定存优惠昨结束，年息回复至最高2.5厘；另边厢由于贷款增长仍较快，中资银行再度出手推高息定存。业界预期，高息水平将延至7月。
--本港发钞行再添女性行政总裁，渣打 昨公布，现任渣打香港证券企业融资环球主管陈秀梅，将出任香港区行政总裁，接替已升任大中华区行政总裁的洪丕正。
--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME），今年9月建成自营结算所LME Clear，报道指，LME正考虑容许新增人民币、金属仓单作抵押品。
--德永佳 截至今年3月底止年度纯利6.68亿港元，按年减少9%，每股盈利48.9仙，末期息每股派25仙。期内，营业额为98.6亿元，下跌12.4%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。