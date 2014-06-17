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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报6月17日

* 头版头条：

--未来一周新股百花齐放，12只新股轮流登场，共集资146.8亿港元。12只新股各具卖点，以高息、低入场费及环保概念等任君选择，多家更先引入基础投资者，务求在混战中突围。

* 其他：

--正进行美上市的阿里巴巴，拟委任香港前特首董建华为集团独立董事，以助其拓中美关系。董建华回应称，认同阿里持续发展的经营宗旨。

--滙丰1个月期最高3.8厘人民币定存优惠昨结束，年息回复至最高2.5厘；另边厢由于贷款增长仍较快，中资银行再度出手推高息定存。业界预期，高息水平将延至7月。

--本港发钞行再添女性行政总裁，渣打 昨公布，现任渣打香港证券企业融资环球主管陈秀梅，将出任香港区行政总裁，接替已升任大中华区行政总裁的洪丕正。

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME），今年9月建成自营结算所LME Clear，报道指，LME正考虑容许新增人民币、金属仓单作抵押品。

--德永佳 截至今年3月底止年度纯利6.68亿港元，按年减少9%，每股盈利48.9仙，末期息每股派25仙。期内，营业额为98.6亿元，下跌12.4%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
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