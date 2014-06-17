《焦点》俄罗斯切断对乌克兰天然气供应，乌方下令加强边境安全

乌克兰总理亚采纽克指责俄罗斯故意想给今年冬季乌克兰的供气找麻烦，阻碍协议达成。

Gazprom的一位消息人士称，收费截止日过后，就立刻减少了对乌的供气。乌克兰能源部长Yuri Prodan则称，乌国完全没有收到供气。

乌克兰至少有120亿平方米的天然气库存，足以满足欧盟国家夏季的需求。

长期减少供气将会影响欧盟消费者，他们的天然气需求约有三分之一靠俄罗斯满足，其中约有一半是通过乌克兰境内的管道输送。之前由于价格争端，乌俄在2006年和2009年打起“天然气之战”，俄罗斯还指责乌克兰偷走了本该输往其它欧洲国家的天然气。

Gazprom执行长Miller称，俄将会向乌提供足以满足欧盟国家需求的天然气，但他暗示，基辅可能私自拿走了其中一部分给自己用，这其中的短缺可是莫斯科不愿意去弥补的。

欧盟执委会能源执委Guenther Oettinger在维也纳表示，欧盟国家应该要提高天然气储备，否则冬天会遇到供气问题。他敦促俄罗斯重新考虑一项折中方案，并希望双方官员在休暑假前进行新的谈判。

但乌俄双方均向斯德哥尔摩的国际商业仲裁法庭提起上诉，力争自己的那份利益，这种情况下双方似乎无望很快达成协议。

谈判破裂后，俄罗斯股市挫跌。俄股以美元计价的RTS指数 挫跌1.25%，以卢布计价的MICEX指数 下跌0.48%。布兰特原油期货则上扬约0.5美元，接近每桶113美元。(完)