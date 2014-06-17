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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:13 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢压力沉重，泰股涨至八个月高位

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* 美元兑泰铢有可能进一步回落，因重拾对经济成长的信心

* 关注隔夜在32.35下方的停止位，接下来下看200日移动均线的强劲支撑位32.20

* 泰国股市飙升1.1%至1,471.8点，为八个月高位

* 投资者对经济成长、企业获利持乐观看法

* 美元/泰铢隔夜在32.35-32.37交投，收报32.34-32.35

(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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