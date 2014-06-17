《香港报摘》--信报6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条：
--多项大型基建连环超支及工程延误，原工程费逾千亿元的机场「三跑道系统」亦现隐忧。继高铁超支七成后，有消息传出，第三跑道工程成本亦涨价五成，至逾2000亿港元，远远超过原预算的1362亿元。运输及房屋局与机场管理局正研究如何应付成本大幅上升的问题。
* 其他：
--本周为新股招股高峰期，今天再有6只新股招股，按集资规模排列，分别为亿达地产 、中国新城市 、彩生活 、恒发洋参 珂莱蒂尔 、及嘉耀控股 ，加入新股混战团，6股合共集资58.6亿港元。
--新世界中国 私有化的计划遭独立股东否决。虽然昨天在新中母公司新世界发展 的股东会上，有69.2%股东投赞成票，通过私有化建议，过了第一关；但是在新中的法院会议上，投反对票的独立股东人数占大多数，共有494名，占总数的65.95%，私有化议案不获通过。
--继政府即将禁止赌场内使用银联卡后，澳门博彩业再面对不利措施出台。澳门治安警察局昨天宣布，由今年7月1日起，持中国护照过境澳门的旅客，入境逗留期将由7天缩短至5天；当局于今年5月已预告相关措施，市场人士指出，尽用7天逗留期限的赌客不多，预料新措施对博彩收益不会构成重大打击。
--标准普尔表示，中国公司债规模已超过美国，跃居为全球之首，这较该机构早前预期的提早一年出现。标普预计，中国新增债务及融资需求至2018年将达20.4万亿美元，约占当时全球总量三分之一。
--去年才成立的本地互联网金融科技公司WeLab获得包括TOM集团 及美国矽谷风险投资公司红杉资本等入股。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。