《香港报摘》--信报6月17日

* 头版头条：

--多项大型基建连环超支及工程延误，原工程费逾千亿元的机场「三跑道系统」亦现隐忧。继高铁超支七成后，有消息传出，第三跑道工程成本亦涨价五成，至逾2000亿港元，远远超过原预算的1362亿元。运输及房屋局与机场管理局正研究如何应付成本大幅上升的问题。

* 其他：

--本周为新股招股高峰期，今天再有6只新股招股，按集资规模排列，分别为亿达地产 、中国新城市 、彩生活 、恒发洋参 珂莱蒂尔 、及嘉耀控股 ，加入新股混战团，6股合共集资58.6亿港元。

--新世界中国 私有化的计划遭独立股东否决。虽然昨天在新中母公司新世界发展 的股东会上，有69.2%股东投赞成票，通过私有化建议，过了第一关；但是在新中的法院会议上，投反对票的独立股东人数占大多数，共有494名，占总数的65.95%，私有化议案不获通过。

--继政府即将禁止赌场内使用银联卡后，澳门博彩业再面对不利措施出台。澳门治安警察局昨天宣布，由今年7月1日起，持中国护照过境澳门的旅客，入境逗留期将由7天缩短至5天；当局于今年5月已预告相关措施，市场人士指出，尽用7天逗留期限的赌客不多，预料新措施对博彩收益不会构成重大打击。

--标准普尔表示，中国公司债规模已超过美国，跃居为全球之首，这较该机构早前预期的提早一年出现。标普预计，中国新增债务及融资需求至2018年将达20.4万亿美元，约占当时全球总量三分之一。

--去年才成立的本地互联网金融科技公司WeLab获得包括TOM集团 及美国矽谷风险投资公司红杉资本等入股。（完）

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