美国债市：外资4月减持美国现货公债和企业债--财政部

路透纽约6月16日 - 美国财政部周一公布的数据显示，外资4月净卖出包括美国现货公债和企业债在内的美国长期债券，3月为净买入。

4月总计净卖出242亿美元长期美国资产，3月为净流入41亿美元。

不过4月包括国库券在内的短期资产净买入1,368亿美元，3月为净流出1,223亿美元。

长期美国现货公债4月净流出135.9亿美元，3月为净流入258.6亿。

当月美国现货公债最大的买家为俄罗斯，买入160亿美元长期债券，日本位列第二，买入95亿美元。

比利时为最大的净卖家，抛售150亿美元，为八个月来首次减少。

中国当月持有的美国现货公债亦减少了89亿美元，不过以1.263万亿美元的持有规模仍位列当月最高，3月为1.272万亿。(完)