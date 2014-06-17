美国债市：外资4月减持美国现货公债和企业债--财政部

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约6月16日 - 美国财政部周一公布的数据显示，外资4月净卖出包括美国现货公债和企业债在内的美国长期债券，3月为净买入。
4月总计净卖出242亿美元长期美国资产，3月为净流入41亿美元。
不过4月包括国库券在内的短期资产净买入1,368亿美元，3月为净流出1,223亿美元。
长期美国现货公债4月净流出135.9亿美元，3月为净流入258.6亿。
当月美国现货公债最大的买家为俄罗斯，买入160亿美元长期债券，日本位列第二，买入95亿美元。
比利时为最大的净卖家，抛售150亿美元，为八个月来首次减少。
中国当月持有的美国现货公债亦减少了89亿美元，不过以1.263万亿美元的持有规模仍位列当月最高，3月为1.272万亿。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选