中国经济：推进改革既要蹄疾步稳，又要保持好耐力--人民日报

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月17日 - 人民日报周二刊发六论全面深化改革如何着力的评论员文章称，如何既有敢闯敢试的精神状态，又有稳扎稳打的踏实干劲，保持好推进改革的耐力，在很大程度上决定着新一轮改革的成败。
文章称，保持耐力，就要兼顾当前与长远，要充分考虑可行和可能，优先解决存量，有序引导增量，把握好改革的节奏，控制好改革的风险，做到积极稳妥、规范有序。
“各地区各部门要敢于担当，积极有为推进改革攻坚，困难要一个一个克服，问题要一个一个解决，既敢于出招又善于应招，做到蹄疾而步稳”。中国国家主席习近平总书记一再强调推进改革的节奏和方法。
文章称，深化改革需要勇气，需要沉稳，讲求在战略上勇于进取、战术上稳扎稳打。一方面，对条件成熟的改革任务，看准了的改革项目，就要拿出政治勇气来，坚决改、抓紧改。
另一方面，对改革的艰巨性、复杂性、关联性、系统性要有充分认识，该前期试点的不要仓促推开，该深入研究的不要急于求成，该得到法律授权的不要超前推进。
”不经过充分调研论证，只想着出台新政策新举措，甚至比着看谁出的改革措施多，而不看是否符合实际、是否符合规则、是否符合群众需要，轰轰烈烈的“剪彩”换来的是劳民伤财的“烂尾楼”，这样的教训，我们不能再有“。文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。