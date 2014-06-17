中国经济：推进改革既要蹄疾步稳，又要保持好耐力--人民日报

路透北京6月17日 - 人民日报周二刊发六论全面深化改革如何着力的评论员文章称，如何既有敢闯敢试的精神状态，又有稳扎稳打的踏实干劲，保持好推进改革的耐力，在很大程度上决定着新一轮改革的成败。

文章称，保持耐力，就要兼顾当前与长远，要充分考虑可行和可能，优先解决存量，有序引导增量，把握好改革的节奏，控制好改革的风险，做到积极稳妥、规范有序。

“各地区各部门要敢于担当，积极有为推进改革攻坚，困难要一个一个克服，问题要一个一个解决，既敢于出招又善于应招，做到蹄疾而步稳”。中国国家主席习近平总书记一再强调推进改革的节奏和方法。

文章称，深化改革需要勇气，需要沉稳，讲求在战略上勇于进取、战术上稳扎稳打。一方面，对条件成熟的改革任务，看准了的改革项目，就要拿出政治勇气来，坚决改、抓紧改。

另一方面，对改革的艰巨性、复杂性、关联性、系统性要有充分认识，该前期试点的不要仓促推开，该深入研究的不要急于求成，该得到法律授权的不要超前推进。