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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:25 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，将守在昨日区间内

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* 美元兑日圆亚洲盘将守在昨日区间101.72-102.09

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)明日会议前，日本投资人兴致不高

* 昨日资金流动淡静，今日亦然

* 今日执行价101.40-50的期权到期，101.65也有

* 支撑位在200日移动均线101.60，一目均衡基准线101.80为关键水准

* 在102.00附近/上方有卖单，在102.10上方有一些停止单，此为小时图技术阻力位

(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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