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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月17日

*工商时报：

--4G(第四代行动通讯标准)热闹开台至今约半个月，目前尝试申装4G服务的用户数，电信三雄合计不到五万户，且使用七天免费试用期的用户，比申装4G合约用户还要多，市场推估，全台4G实际用户恐不到三万。对此电信三雄坦言，4G申装热度不如预期，面对年底各自冲刺40-60万用户目标期限只剩半年，业者急如热锅上的蚂蚁。

--台股指数 攀升，民众信心也跟着回来。国泰金融集团昨日公布最新庶民信心调查，其中对经济信心连三个月下降后，6月首度回升，看升未来半年台股行情者已逾34%、超越看空，台股乐观指数创下去年4月以来新高。

--政府放弃推动台湾面板双虎合并。根据经济部向行政院提出的〞台湾面板产业合并可行性及利弊评估报告〞指出，友达 、群创 等两大面板厂因主导权争议谈不拢，合并一事已无可行性。

*经济日报：

--晶圆代工厂联电 昨日通过提前启动明年资本支出执行预算256.48亿台币，以加快建置28奈米制程产能脚步及南科P5厂无尘室兴建。今年联电资本支出仍维持在11亿美元到13亿美元。

--金管会业务会报今日将通过银行公会提报的衍生性商品自律规范修正案，随着自律规范上路，TRF（目标可赎回远期契约）非避险性商品，将逐步恢复销售。

--开发金控 经营体质在陆续并购其他金融机构后转佳，吸引主权基金投资。根据开发金最新10大股东名单，除了去年新增的挪威央行外，来自中东的主权基金阿布达比投资局也进榜，两大主权基金合计持有开发金股票超过30万张。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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