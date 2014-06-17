《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*工商时报：
--4G(第四代行动通讯标准)热闹开台至今约半个月，目前尝试申装4G服务的用户数，电信三雄合计不到五万户，且使用七天免费试用期的用户，比申装4G合约用户还要多，市场推估，全台4G实际用户恐不到三万。对此电信三雄坦言，4G申装热度不如预期，面对年底各自冲刺40-60万用户目标期限只剩半年，业者急如热锅上的蚂蚁。
--台股指数 攀升，民众信心也跟着回来。国泰金融集团昨日公布最新庶民信心调查，其中对经济信心连三个月下降后，6月首度回升，看升未来半年台股行情者已逾34%、超越看空，台股乐观指数创下去年4月以来新高。
--政府放弃推动台湾面板双虎合并。根据经济部向行政院提出的〞台湾面板产业合并可行性及利弊评估报告〞指出，友达 、群创 等两大面板厂因主导权争议谈不拢，合并一事已无可行性。
*经济日报：
--晶圆代工厂联电 昨日通过提前启动明年资本支出执行预算256.48亿台币，以加快建置28奈米制程产能脚步及南科P5厂无尘室兴建。今年联电资本支出仍维持在11亿美元到13亿美元。
--金管会业务会报今日将通过银行公会提报的衍生性商品自律规范修正案，随着自律规范上路，TRF（目标可赎回远期契约）非避险性商品，将逐步恢复销售。
--开发金控 经营体质在陆续并购其他金融机构后转佳，吸引主权基金投资。根据开发金最新10大股东名单，除了去年新增的挪威央行外，来自中东的主权基金阿布达比投资局也进榜，两大主权基金合计持有开发金股票超过30万张。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。