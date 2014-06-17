《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

*明报：

--新股市场近期迎来少有的热场面，今日更有8只新股同时在招股，集资逾100亿元。不过，据市场消息指部分大型新股如广汇及北汽，与承销团衡量市后，放弃与多只小型新股「争食」，决定改期至9月再战。

*星岛日报：

--港股昨日表现牛皮，上下波幅只有108点，成交缩至478亿港元。不过，卖壳概念股就被狂炒，英发国际 控股权易手，昨日复牌后劲升逾倍，加上沪港通效应下，本地证券行传被内地证券商收购，中小型证券股昨急升6%至17%。

*苹果日报：

--新股大混战，今日将有六只新股招股，当中集资近10亿港元的恒发洋参 未招股已传出超购五倍，并获康师傅 入股；连同昨日起公开招股的都市丽人 ，暂时反应最热。

*东方日报：

--阿里巴巴集团向美国证交会（SEC）提交的更新招股资料显示，截至三月底止财年的股东应占盈利按年增长174.58%至230.76亿元人民币。阿里最新财年盈利虽大幅抛离腾讯 及百度的全年业绩，但阿里财年第四季营收及盈利均录按季倒退逾三成，消息拖累持有阿里24%股权的雅虎股价周一最多跌5.87%至34.77美元，或对阿里2,500亿美元估值构成压力。

*文汇报：

--内地纸质卷烟包装商嘉耀控股 昨公布，发行7,500万股，90%国际配售，余下股份作公开发售，自今日起至本月20日招股，27日挂牌。招股价介乎1至1.46港元，集资最多1.095亿元，按每手2,000股连手续费计算，每手入场费2,949.3元。

--今年首只手游股将出闸，市场消息指，内地互联网游戏平台联众世界 拟于本周四(19日)起招股，下周二(24日)中午截飞。公司拟发行1.96亿股新股，其中10%作公开发售；招股价介乎3.7至4.8港元，集资最多9.41亿港元。

*大公报：

--耀才证券 昨日公布截至三月底止全年业绩，营业额上升50.2%，达到4.1亿港元，股东应占溢利1.66亿元，增长80.8%。

--瑞安房地产 昨公布，截至五月底五个月，公司累计销售金额约24亿元人民币，同比去年大幅减少56%，累计已出售总建筑面积10.56万平米，同比亦大幅减少46%。（完）

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