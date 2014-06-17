《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*明报：
--新股市场近期迎来少有的热场面，今日更有8只新股同时在招股，集资逾100亿元。不过，据市场消息指部分大型新股如广汇及北汽，与承销团衡量市后，放弃与多只小型新股「争食」，决定改期至9月再战。
*星岛日报：
--港股昨日表现牛皮，上下波幅只有108点，成交缩至478亿港元。不过，卖壳概念股就被狂炒，英发国际 控股权易手，昨日复牌后劲升逾倍，加上沪港通效应下，本地证券行传被内地证券商收购，中小型证券股昨急升6%至17%。
*苹果日报：
--新股大混战，今日将有六只新股招股，当中集资近10亿港元的恒发洋参 未招股已传出超购五倍，并获康师傅 入股；连同昨日起公开招股的都市丽人 ，暂时反应最热。
*东方日报：
--阿里巴巴集团向美国证交会（SEC）提交的更新招股资料显示，截至三月底止财年的股东应占盈利按年增长174.58%至230.76亿元人民币。阿里最新财年盈利虽大幅抛离腾讯 及百度的全年业绩，但阿里财年第四季营收及盈利均录按季倒退逾三成，消息拖累持有阿里24%股权的雅虎股价周一最多跌5.87%至34.77美元，或对阿里2,500亿美元估值构成压力。
*文汇报：
--内地纸质卷烟包装商嘉耀控股 昨公布，发行7,500万股，90%国际配售，余下股份作公开发售，自今日起至本月20日招股，27日挂牌。招股价介乎1至1.46港元，集资最多1.095亿元，按每手2,000股连手续费计算，每手入场费2,949.3元。
--今年首只手游股将出闸，市场消息指，内地互联网游戏平台联众世界 拟于本周四(19日)起招股，下周二(24日)中午截飞。公司拟发行1.96亿股新股，其中10%作公开发售；招股价介乎3.7至4.8港元，集资最多9.41亿港元。
*大公报：
--耀才证券 昨日公布截至三月底止全年业绩，营业额上升50.2%，达到4.1亿港元，股东应占溢利1.66亿元，增长80.8%。
--瑞安房地产 昨公布，截至五月底五个月，公司累计销售金额约24亿元人民币，同比去年大幅减少56%，累计已出售总建筑面积10.56万平米，同比亦大幅减少46%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 赵红梅；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。