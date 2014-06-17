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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月17日

路透香港6月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7512港元      )
                                                                                               
 美股道琼工业指数周一收高5.27,或0.03%,报16781.01点.因受一轮企业并购消息提振，但伊拉克局势动荡导
 致油价攀升，令市场交投震荡。
                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价    涨跌幅        成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.170   -0.08      19578            13.810      -0.65
 中国铝业                       9.220   -0.43      10401             2.859       0.30
 中国移动                      48.730   -0.14     124395            75.543       0.12
 中国人寿                      41.530    0.56      35033            21.460      -0.65
 中石油                       123.520    0.43      16563             9.574      -0.06
 中石化                        96.330    0.40      32719             7.467       0.36
 汇丰控股            <HSBC.K   52.010   -0.46    1117399            80.628      -0.64
 中电信                        49.660   -0.44       6222             3.849      -0.28
 中国联通                      15.380    0.00     126274            11.921      -0.82
 兖州煤业                       8.010   -0.87      19468             6.209      -0.98
 华能国际                      41.740    1.04       9553             8.088      -0.27
 南方航空                      15.830   -0.69       8835             2.454      -0.65
 东方航空                      16.040   -1.53       4142             2.487       0.27
 中芯国际                       4.070    0.00       9815             0.631      -1.41
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