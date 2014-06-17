《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数周一收高5.27,或0.03%,报16781.01点.因受一轮企业并购消息提振，但伊拉克局势动荡导 致油价攀升，令市场交投震荡。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.170 -0.08 19578 13.810 -0.65 中国铝业 9.220 -0.43 10401 2.859 0.30 中国移动 48.730 -0.14 124395 75.543 0.12 中国人寿 41.530 0.56 35033 21.460 -0.65 中石油 123.520 0.43 16563 9.574 -0.06 中石化 96.330 0.40 32719 7.467 0.36 汇丰控股 <HSBC.K 52.010 -0.46 1117399 80.628 -0.64 中电信 49.660 -0.44 6222 3.849 -0.28 中国联通 15.380 0.00 126274 11.921 -0.82 兖州煤业 8.010 -0.87 19468 6.209 -0.98 华能国际 41.740 1.04 9553 8.088 -0.27 南方航空 15.830 -0.69 8835 2.454 -0.65 东方航空 16.040 -1.53 4142 2.487 0.27 中芯国际 4.070 0.00 9815 0.631 -1.41
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。