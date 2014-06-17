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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:42 BJT

《全球汇市》美元持稳，市场观望美联储会议及伊拉克局势进展

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3582 1.3573 +0.07 -1.19 1.3745

美元/日圆 101.87 101.83 +0.04 -3.26 105.30

欧元/日圆 138.36 138.21 +0.11 -4.40 144.73

美元/瑞郎 0.8965 0.8972 -0.08 +0.41 0.8928

英镑/美元 1.6979 1.6982 -0.02 +2.55 1.6556

美元/加元 1.0846 1.0842 +0.04 +2.13 1.0620

澳元/美元 0.9390 0.9400 -0.11 +5.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8670 0.8675 -0.06 +5.65 0.8206

澳元/日圆 95.660 95.720 -0.06 +1.93 93.850

新西兰元/日圆 88.320 88.340 -0.02 +2.21 86.410

英镑/日圆 172.97 172.93 +0.02 -0.78 174.33

澳元/新西兰元 1.0823 1.0829 -0.06 -0.23 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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