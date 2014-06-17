《中国重要政经日程》--6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
============================今日重要政经日程========================
6/17（周二）
--国务院总理李克强于6月16-21日赴英国举行中英总理年度会晤，并对英国和希腊进行正式访问。
==========================近期重要政经日程==========================
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
6/21（周六）
*--中国民营银行论坛将于6月21-22日在北京京西宾馆举办。
6/25（周三）
*--中国国际经济交流中心“经济每月谈”在北京梅地亚中心举办。
7/04（周五）
--2014外滩国际金融峰会在上海举行。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺；审校 沈燕)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。