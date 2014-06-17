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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:35 BJT

《中国重要政经日程》--6月17日

============================今日重要政经日程========================

6/17（周二）

--国务院总理李克强于6月16-21日赴英国举行中英总理年度会晤，并对英国和希腊进行正式访问。

==========================近期重要政经日程==========================

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

6/21（周六）

*--中国民营银行论坛将于6月21-22日在北京京西宾馆举办。

6/25（周三）

*--中国国际经济交流中心“经济每月谈”在北京梅地亚中心举办。

7/04（周五）

--2014外滩国际金融峰会在上海举行。

7/07（周一）

--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。

7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺；审校 沈燕)
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