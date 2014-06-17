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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 08:59 BJT

新加坡数据：5月非石油出口较上年同期下降6.6%，逊于预估

5月新加坡对美国出口较上年同期下降8.8%，对欧盟出口下降22.6%。对中国出口增长7.2%，但增幅不到4月上涨22.6%的三分之一。

新加坡金管局最新调查显示，分析师将2014年该国非石油出口增长预期从4.2%小幅下调至4.1%。

但一些分析师仍预计新加坡出口将在今年下半年回升，受益于发达经济体的复苏，尤其是美国。

以下为详细数据：

5月 4月

经季调较前月变动(%*) -7.5 +9.0

较上年同期变动(%) -6.6 +0.9

电子产品出口 -15.3 -8.7

药品出口 -26.3 -2.0

对欧盟出口 -22.6 -10.9

对美国出口 -8.8 +11.7

对中国出口 +7.2 +22.6 注： *为经季节调整数据 欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.gov.sg)。(完) (编译 于春红; 审校 白云/许娜)
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