新加坡数据：5月非石油出口较上年同期下降6.6%，逊于预估

5月新加坡对美国出口较上年同期下降8.8%，对欧盟出口下降22.6%。对中国出口增长7.2%，但增幅不到4月上涨22.6%的三分之一。

但一些分析师仍预计新加坡出口将在今年下半年回升，受益于发达经济体的复苏，尤其是美国。