新加坡数据：5月非石油出口较上年同期下降6.6%，逊于预估

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
5月新加坡对美国出口较上年同期下降8.8%，对欧盟出口下降22.6%。对中国出口增长7.2%，但增幅不到4月上涨22.6%的三分之一。
新加坡金管局最新调查显示，分析师将2014年该国非石油出口增长预期从4.2%小幅下调至4.1%。
但一些分析师仍预计新加坡出口将在今年下半年回升，受益于发达经济体的复苏，尤其是美国。
以下为详细数据：
5月 4月
经季调较前月变动(%*) -7.5 +9.0
较上年同期变动(%) -6.6 +0.9
电子产品出口 -15.3 -8.7
药品出口 -26.3 -2.0
对欧盟出口 -22.6 -10.9
对美国出口 -8.8 +11.7
对中国出口 +7.2 +22.6 注： *为经季节调整数据 欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.gov.sg)。(完) (编译 于春红; 审校 白云/许娜)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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