台湾证券：中晶向金管会提行政诉愿，不服撤件处分

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月17日 - 中国最大合成云母供应商--中晶(中国晶体新材料控股公司)上日晚间对台湾金管会提出行政诉愿，不服撤件处分，要求恢复办理公开发行。
该公司指出，由于台湾柜买中心在退件中晶案时，没有任何形式与实质审查，因此要求行政救济，让中晶能有言词辩论或陈述意见的机会。
中晶在今年4月11日已取得台湾柜买中心的上柜核准函，但5月底又遭撤销。台湾金管会证期局称，台湾于2008年开放F股(外国注册企业)至台湾第一上市及上柜后，法规从不允许陆资股东以转换国籍方式至台湾发行，未来将以〞经济实质〞认定申请公司是否为陆资企业。
台湾F股近期突然遭遇监管政策转向，令此前热衷其中的券商无所适从，藉布局陆企扩增版图的如意算盘亦被打乱。 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。