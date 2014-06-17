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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:38 BJT

台湾证券：中晶向金管会提行政诉愿，不服撤件处分

路透台北6月17日 - 中国最大合成云母供应商--中晶(中国晶体新材料控股公司)上日晚间对台湾金管会提出行政诉愿，不服撤件处分，要求恢复办理公开发行。

该公司指出，由于台湾柜买中心在退件中晶案时，没有任何形式与实质审查，因此要求行政救济，让中晶能有言词辩论或陈述意见的机会。

中晶在今年4月11日已取得台湾柜买中心的上柜核准函，但5月底又遭撤销。台湾金管会证期局称，台湾于2008年开放F股(外国注册企业)至台湾第一上市及上柜后，法规从不允许陆资股东以转换国籍方式至台湾发行，未来将以〞经济实质〞认定申请公司是否为陆资企业。

台湾F股近期突然遭遇监管政策转向，令此前热衷其中的券商无所适从，藉布局陆企扩增版图的如意算盘亦被打乱。 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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