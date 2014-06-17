中国外汇: 4月净减持美国国债89亿美元，持有规模创14个月新低

路透上海6月17日 - 美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持89亿美元美国国债 ；截止2014年4月末，中国持有的美国国债为12,632亿美元，仍是美国国债的全球最大单一 持有国，该规模创14个月来中国持有美国国债的低点。 前次低点为2013年2月的12,519亿美元；数据并显示，4月中国共计净增持美国长期证券 335.94亿美元。分项来看，净增持长期国债328.98亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券11.5亿美元，净减持公司债2.25亿美元，净减持公司股票2. 29亿美元。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年3月末，外储余额为3.95万亿美元。如何实 现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一。除大量投资美国国债以外， 中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债，并与不同的机构合作,扩大投资渠道 。 中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托 贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经 营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)