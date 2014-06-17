版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--6月17日-6月26日

================== 今日重要政经消息=================

6月17日（周二）

-- 周大福 公布全年业绩。

-- 香港政府公布3-5月失业率。

================== 近期重要政经消息=================

6月18日（周三）

--10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。

--15:00 北京控股 股东周年大会。

6月19日（周四）

-- 中信21世纪 公布全年业绩。

6月20日（周五）

-- 天合化工 首日挂牌。

6月23日（周一）

--14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。

-- 香港政府公布5月消费物价指数。

6月25日（周三）

--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。

*--09:30 创维数码 全年业绩记者会。

-- 震雄集团 公布全年业绩。

-- 中国燃气 公布全年业绩。

*6月26日（周四）

-- 香港政府公布5月进出口数据。

--09:00 东方航空 在中国举行股东周年大会。

--09:00 中国中铁 在中国举行股东周年大会。

-- 沿海家园 公布全年业绩。

-- 富士高实业 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐