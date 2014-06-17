中国公开市场：今日进行300亿元正回购操作，期限28天--业内人士

路透上海6月17日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行稍晚则在微博上明确，包括国有及股份制银行均在降准范围内。央行并强调定向降准的范围并没有扩大。

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，央行公开市场上周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

本周公开市场将有650亿元资金到期投放，全部为正回购到期，其中周二到期350亿元，周四到期300亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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