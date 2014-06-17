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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月17日

**上海证券报**

--记者从银行人士处获悉，上海自贸区分账核算业务将在本周三正式启动，包括中国银行 、浦发银行 在内的多家银行将通过系统验收。

--商务部有关负责人表示，自贸园区建设不会到处布点。

--中国社科院副院长李扬指出，在消费和外需疲弱不振的情况下，要保持经济发展只有靠投资；如果需要有一些稳增长措施，这些措施大部分还是要着眼于投资。

**第一财经日报**

--了解内情的人士透露，上海市政府资产负债表试编工作今年已全部推进到区县一级，明年有望推至乡镇一级；此外各地区资产负债表编制工作都在向纵深推进。

--国家能源局表示，已召开光伏发电建设和产业发展座谈会，强调今年一定要完成10G瓦的增长目标。

**东方早报**

--华为 创始人、首席执行官(CEO)任正非首次接受国内媒体采访称，华为不进行多元化，也没有资金困难，未来研发经费在80-100亿美元以内。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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