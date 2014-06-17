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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:00 BJT

全球金市：金价在三周高位附近持稳，伊拉克紧张局势吸引避险买盘

俄罗斯周一切断对乌克兰的天然气输送，双方在天然气欠款问题上各执己见，可能导致对欧洲其它地区的供应中断，俄乌两国之间重建和平的希望也将受挫 ，金价可能自中获益。

美联储今日开始为期两天的政策会议，周三将公布声明，市场屏息以待暗示美联储将于何时开始升息的任何迹象。

铂金 和钯金 均走高，市场静候南非持续了五个月之久的罢工结束。(完)

(编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 白云)
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