《全球重要经济事件一览表》--6月17日-6月24日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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6月17日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。
华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在一个大会上做主题讲话(1300)。
华盛顿--美国财政部副部长Sarah Bloom Raskin出席华尔街日报年度首席财务官网络会议的经济状况对话环节(2115)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)。
东京--日本央行公布5月决策会议记录(2350)。
马德里--西班牙央行总裁Luis Linde将对下议院公布西班牙央行2013年年报(0900)。
悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。
哥本哈根--丹麦央行公布季度货币评估报告，随后丹麦央行总裁Lars Rohde召开新闻发布会(0830)。
6月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，稍后美联储主席叶伦举行季度记者会(1830)。
伦敦--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂发表讲话，关于英国货币政策在2014年及未来面临的挑战。
加拿大安大略--澳洲央行总裁史蒂文斯在Western University大学毕业典礼上讲话(0200)。
6月19日(四)
柏林--美国财政部长杰克卢访问德国。
卢森堡--欧元集团会议。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂出席一个午餐会(1130)。
华盛顿--美国财政部负责国际市场和发展事务的助理部长Marisa Lago出席总统的出口委员会会议(1330)。
雅典--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会发表“危机后的货币政策挑战”讲话(1115)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和日本央行副总裁中曾宏也将讲话。
奥斯陆--挪威央行政策委员会举行议息会议(0800)。
日本秋田--日本央行审议委员森本宜久讲话。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估会议。
6月20日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
布鲁塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一次会议的小组讨论，主题为“欧洲货币联盟需要何种财政能力？我们是否需要在自动稳定性和可实施的结构性改革间进行大妥协？”。
东京--日本央行总裁黑田东彦在信金银行(信贷合作社)全国联合会年会上讲话。
6月23日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在2014年第二届日本经济同友会会议讲话(0600)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行主办的欧洲中央银行体系(ESCB)宏观审慎研究网络(MaRs)会议上发表主题讲话(0700)。
波兰索波特--欧洲央行执委会成员莫尔许在“金融安全性不保的情况下，欧洲经济竞争力能否上升？”小组讨论中发表主题讲话(1200)。
6月24日(二)
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约经济俱乐部就经济前景和货币政策发表讲话(1205)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行举办的欧洲央行体系宏观审慎研究网络总结会议中主持“反思危机后的经济”小组讨论(1350)。
美国圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利就波多黎各的经济和商业环境发表讲话(1800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。