《全球重要经济事件一览表》--6月17日-6月24日

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6月17日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在一个大会上做主题讲话(1300)。

华盛顿--美国财政部副部长Sarah Bloom Raskin出席华尔街日报年度首席财务官网络会议的经济状况对话环节(2115)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)。

东京--日本央行公布5月决策会议记录(2350)。

马德里--西班牙央行总裁Luis Linde将对下议院公布西班牙央行2013年年报(0900)。

悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。

哥本哈根--丹麦央行公布季度货币评估报告，随后丹麦央行总裁Lars Rohde召开新闻发布会(0830)。

6月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，稍后美联储主席叶伦举行季度记者会(1830)。

伦敦--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂发表讲话，关于英国货币政策在2014年及未来面临的挑战。

加拿大安大略--澳洲央行总裁史蒂文斯在Western University大学毕业典礼上讲话(0200)。

6月19日(四)

柏林--美国财政部长杰克卢访问德国。

卢森堡--欧元集团会议。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂出席一个午餐会(1130)。

华盛顿--美国财政部负责国际市场和发展事务的助理部长Marisa Lago出席总统的出口委员会会议(1330)。

雅典--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会发表“危机后的货币政策挑战”讲话(1115)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和日本央行副总裁中曾宏也将讲话。

奥斯陆--挪威央行政策委员会举行议息会议(0800)。

日本秋田--日本央行审议委员森本宜久讲话。

苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估会议。

6月20日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

布鲁塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一次会议的小组讨论，主题为“欧洲货币联盟需要何种财政能力？我们是否需要在自动稳定性和可实施的结构性改革间进行大妥协？”。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信金银行(信贷合作社)全国联合会年会上讲话。

6月23日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在2014年第二届日本经济同友会会议讲话(0600)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行主办的欧洲中央银行体系(ESCB)宏观审慎研究网络(MaRs)会议上发表主题讲话(0700)。

波兰索波特--欧洲央行执委会成员莫尔许在“金融安全性不保的情况下，欧洲经济竞争力能否上升？”小组讨论中发表主题讲话(1200)。

6月24日(二)

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约经济俱乐部就经济前景和货币政策发表讲话(1205)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行举办的欧洲央行体系宏观审慎研究网络总结会议中主持“反思危机后的经济”小组讨论(1350)。

美国圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利就波多黎各的经济和商业环境发表讲话(1800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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