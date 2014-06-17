香港个股：新世界中国私有化计划触礁，复牌股价大挫近两成

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港6月17日 - 新世界中国地产 的私有化计划昨天遭到独立股东否决告吹，公司股份周二恢复交易，开盘大挫近两成。
新世界中国开盘跌19.91%，报5.11港元；至于其母公司新世界发展 复牌亦跌1.69%。
新世界发展原本提出按每股6.8港元现金作价私有化新世界中国，整项私有化交易涉资约184亿港元。但计划不获大多数目新世界中国独立股东于昨天的法院会议上批准，因此计划失效。根据联交所的收购规则，要约人（即新世界发展）于未来12个月内不得再次作出私有化新世界中国的要约。
新世界发展于4月底已完成供股集资133亿港元，公司当时拟将所筹资金用于私有化新世界中国或集团现有发展项目及增加土地储备。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。