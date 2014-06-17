香港个股：新世界中国私有化计划触礁，复牌股价大挫近两成

新世界发展原本提出按每股6.8港元现金作价私有化新世界中国，整项私有化交易涉资约184亿港元。但计划不获大多数目新世界中国独立股东于昨天的法院会议上批准，因此计划失效。根据联交所的收购规则，要约人（即新世界发展）于未来12个月内不得再次作出私有化新世界中国的要约。