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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 09:26 BJT

香港个股：新世界中国私有化计划触礁，复牌股价大挫近两成

路透香港6月17日 - 新世界中国地产 的私有化计划昨天遭到独立股东否决告吹，公司股份周二恢复交易，开盘大挫近两成。

新世界中国开盘跌19.91%，报5.11港元；至于其母公司新世界发展 复牌亦跌1.69%。

新世界发展原本提出按每股6.8港元现金作价私有化新世界中国，整项私有化交易涉资约184亿港元。但计划不获大多数目新世界中国独立股东于昨天的法院会议上批准，因此计划失效。根据联交所的收购规则，要约人（即新世界发展）于未来12个月内不得再次作出私有化新世界中国的要约。

新世界发展于4月底已完成供股集资133亿港元，公司当时拟将所筹资金用于私有化新世界中国或集团现有发展项目及增加土地储备。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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