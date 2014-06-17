版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 09:08 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.01%，上日加权利率3.0192%

路透上海6月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.0100%，上日该期限加权平均利率为3.0192%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价 ------------------------------------------

3.0100% 3.0200% 3.0192%

周一银行间市场质押式回购总成交金额8,522.30亿元，较上周五的8,401.92亿元略有增加；其中，隔夜品种成交7,561.31亿元，上周五为7,393.12亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐