中国金融：上海自贸区分账核算业务周三启动，自由贸易账户将落地--报载

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月17日 - 被誉为中国金融改革中“含金量”最高的上海自贸区分账核算制度在逐步落实中；上海证券报周二援引银行人士称，分账核算业务将在本周三正式启动，多家银行将通过系统验收，这意味着自由贸易账户业务正式“落地”。
报导称，首批获准试点资格的银行或包括中国银行 、浦发银行 、工商银行 和上海银行等至少四家银行；周三与相关企业签约后，各家首批参与试点的银行随即可以开设相关账户。
5月下旬中国发布了上海自贸区分账核算制度细则，包括银行、保险和证券在内的所有上海金融机构都可建立自贸区分账体系，而上海自贸区内主体和境外企业都可以开立自由贸易账户。
报导称，一家获准参与试点资格的银行透露，上周首批参与试点的银行完成了相应的系统测试，“不过还没获得书面的验收文件。”
此外，文章还提到，试验区分账核算单元基于自身风险管理需要，可按规定参与国际金融市场衍生工具交易。同时经批准，试验区分账核算单元可在一定额度内进入境内银行间市场开展拆借或回购交易。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。