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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:07 BJT

中国金融：上海自贸区分账核算业务周三启动，自由贸易账户将落地--报载

路透上海6月17日 - 被誉为中国金融改革中“含金量”最高的上海自贸区分账核算制度在逐步落实中；上海证券报周二援引银行人士称，分账核算业务将在本周三正式启动，多家银行将通过系统验收，这意味着自由贸易账户业务正式“落地”。

报导称，首批获准试点资格的银行或包括中国银行 、浦发银行 、工商银行 和上海银行等至少四家银行；周三与相关企业签约后，各家首批参与试点的银行随即可以开设相关账户。

5月下旬中国发布了上海自贸区分账核算制度细则，包括银行、保险和证券在内的所有上海金融机构都可建立自贸区分账体系，而上海自贸区内主体和境外企业都可以开立自由贸易账户。

报导称，一家获准参与试点资格的银行透露，上周首批参与试点的银行完成了相应的系统测试，“不过还没获得书面的验收文件。”

此外，文章还提到，试验区分账核算单元基于自身风险管理需要，可按规定参与国际金融市场衍生工具交易。同时经批准，试验区分账核算单元可在一定额度内进入境内银行间市场开展拆借或回购交易。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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