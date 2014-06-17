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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:08 BJT

中国能源：国家能源局将抓紧启动东部沿海地区新核电项目建设--能源局

路透北京6月17日 - 中国国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄周一表示，要采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。

发布在国家能源局官方网站上的新闻稿称，能源局要组织实施与俄罗斯、中亚等国能源合作项目，务实推进“一路一带”能源合作；还要尽快研究拟订页岩气、海洋油气开发和老油井增产行动计划并组织实施，力争取得重大突破。

“要结合《国家能源发展战略行动计划（2014-2020）》和《我国能源安全战略》，加快编制“十三五”能源规划，抓紧研究起草2030年能源生产和消费革命战略。”吴新雄称。

吴新雄表示，国家能源局要贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》，组织实施《能源行业加强大气污染防治工作方案》，推动城乡用能方式转变，并加大能源科技创新力度，推动能源科技革命。

他称，能源局还要加快研究拟订煤电节能减排升级改造行动计划并组织实施，推动煤炭绿色低碳发展；同时要抓紧梳理、修订一批能效标准并组织实施，促进提高能源效率。

吴新雄表示，国家能源局要研究拟定能源领域改革的框架意见，进一步简政放权、强化监管，推进审批项目内网公示和外网阳光公开，促进权力在阳光下运行。

中国国家主席习近平上周表示，要保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命，坚决控制能源消费总量，抑制不合理能源消费。在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。 (完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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