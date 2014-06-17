芝加哥期市：美国玉米期货续跌，因生长情况良好助燃丰产预期

根据美国农业部的一周作物种植状况和生长报告显示，截至6月15日，美国玉米种植的优良率为76%，为1994年录得77%以来的6月中旬最佳水准。

分析师原预期玉米优良率为75%。

大豆优良率下降1个百分点至73%，低于分析师预期。但这仍是大豆6月中旬的纪录最高水平。

全美油籽加工商协会称，6月大豆压榨量为1.28824亿蒲式耳，高于预期。

澳洲将2014/15年度小麦出口预估从3月时估计的1,909.9万吨下调至1,865.7万吨。澳洲上周将小麦产量预估调降近1%。

美国农业部表示，最近一周仅出口检验美国小麦396,437吨，低于预估区间的低端。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 582.25 1.25 +0.22% -0.64% 649.04 16

CBOT玉米 440.25 -0.75 -0.17% -1.51% 472.54 27

CBOT大豆 1421.75 0.00 +0.00% -0.28% 1471.26 30

CBOT稻米 $14.64 -$0.03 -0.17% +0.90% $14.93 57

美国原油 $106.82 -$0.08 -0.07% -0.08% $103.08 83

汇率

欧元/美元 $1.358 $0.001 +0.07% +0.30%

美元/澳元 0.939 -0.001 -0.09% -0.07%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>