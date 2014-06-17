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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:12 BJT

永安期货：中国期指持仓首破18万手，空头主力移仓提速

以下内容节选自6月17日的《期货日报》：

周一盘后，期指持仓总量飙升至182000手。自股指期货上市以来，总持仓首次突破18万手，再次创下历史新高。反观成交量，由前一交易日的908882手降至652989手。看来，多空双方对后市的分歧加大，资金对抗升级，陷入互不相让的僵局。一旦局面明晰之后，市场将最终决出方向，届时期指有望爆发新一轮走势。

IF1406合约即将面临交割，本周进入移仓周。中金所数据显示，大规模移仓已经开始了，空头移仓依旧快于多头。前20名席位在IF1406、IF1407与IF1409合约上共持买单120297手、卖单146615手。主力净空持仓量飙升至历史高位，自前一交易日的22525手增加3793手至26318手。

在市场继续反弹的情况下，总持仓突破18万手大关，净空持仓亦来到历史高位。上周五大幅增多的中信期货席位本周一反手增空，表明期指单边上涨的概率不大，短线惯性冲高之后回调风险加大。(完)

here (整理 路透中文部)
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