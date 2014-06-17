永安期货：中国期指持仓首破18万手，空头主力移仓提速

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自6月17日的《期货日报》：
周一盘后，期指持仓总量飙升至182000手。自股指期货上市以来，总持仓首次突破18万手，再次创下历史新高。反观成交量，由前一交易日的908882手降至652989手。看来，多空双方对后市的分歧加大，资金对抗升级，陷入互不相让的僵局。一旦局面明晰之后，市场将最终决出方向，届时期指有望爆发新一轮走势。
IF1406合约即将面临交割，本周进入移仓周。中金所数据显示，大规模移仓已经开始了，空头移仓依旧快于多头。前20名席位在IF1406、IF1407与IF1409合约上共持买单120297手、卖单146615手。主力净空持仓量飙升至历史高位，自前一交易日的22525手增加3793手至26318手。
在市场继续反弹的情况下，总持仓突破18万手大关，净空持仓亦来到历史高位。上周五大幅增多的中信期货席位本周一反手增空，表明期指单边上涨的概率不大，短线惯性冲高之后回调风险加大。(完)
here (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。