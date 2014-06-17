新债招标：中国国开行三期增发债结果均明显低于预期--业内人士

路透上海6月17日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三期增发债，结果均明显低于预期，一年期增发债的中标收益率为4.0876%，此前市场预测均值为4.13%。

而三年和五年品种偏低更甚，三年加权中标收益率为4.4547%，预测均值为4.55%；五年中标收益率为4.6652%，预测均值为4.74%；

上述三期债的投标倍数依次为1.93倍、3.34倍和2.70倍。

国开行另外两期新债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为4.86%和4.90%。

具体发行条款如下：

第8、9、13、14及15期增发

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发行上限 3/5/10年各40亿元；1年90亿元；7年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月17日上午9:30-10:30

7/10年： 6月17日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月19日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月18日-6月19日

上市日 1年：6月23日

3/5/7/10年：6月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9、13和14期债历次发行情况、及第15期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年 10年

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票面利率 5.2462% 5.44% 4.09% 4.77% 4.90%

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% -- -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.5472% 4.7014% 4.0819% 4.8557% --

(加权)