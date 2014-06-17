新债招标：中国国开行三期增发债结果均明显低于预期--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海6月17日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三期增发债，结果均明显低于预期，一年期增发债的中标收益率为4.0876%，此前市场预测均值为4.13%。
而三年和五年品种偏低更甚，三年加权中标收益率为4.4547%，预测均值为4.55%；五年中标收益率为4.6652%，预测均值为4.74%；
上述三期债的投标倍数依次为1.93倍、3.34倍和2.70倍。
国开行另外两期新债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为4.86%和4.90%。
具体发行条款如下：
第8、9、13、14及15期增发
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发行上限 3/5/10年各40亿元；1年90亿元；7年50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月17日上午9:30-10:30
7/10年： 6月17日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年：单一价格(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 6月19日
起息日 1/7年：6月9日
3/5年：4月8日
10年：6月12日
分销期 6月18日-6月19日
上市日 1年：6月23日
3/5/7/10年：6月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8、9、13和14期债历次发行情况、及第15期债新发情况如下：
三年 五年 一年 七年 10年
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票面利率 5.2462% 5.44% 4.09% 4.77% 4.90%
(加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- -- --
(加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- -- --
(加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- -- --
(加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- -- --
(加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- -- --
(加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- -- --
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- -- --
(加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- -- --
(加权)
5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- -- --
(加权)
6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% -- -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.5472% 4.7014% 4.0819% 4.8557% --
(加权)
-----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。