港报财经评论：提振经济，推高大市--经济日报6月17日

提振经济，推高大市/ 林瑞芬

港股昨表现沉闷，微跌18点至23,300；大市成交额只有478亿港元。微刺激中国内地经济初见效，但料刺激措施未因此而停，中资股及大市可稍稍看高一线。定向降准扩大至股份制银行，民生银行 及兴业银行等已证实获降准。整理近月所公布的数据，推动小微企贷款的股份制银行可获降准乃先峰，之后或视乎情况扩大降准范围。一方面，“克强指数”三大指标已于5月见有所回暖，如5月全社会用电量同比增长5.3%，高于4月的4.6%；同时，5月份新增信贷达8,708亿港元，创十年来单月信贷数据的新高。不过，实体经济又是否真的已起大刺激作用？若以同一组5月份金融数据，又未必如是，故央行可能扩大降准范围的机会仍大。

据申银万国报告分析，5月新增人民币贷款虽同比增长13.9%，胜预期，但不可忽视，其中票据比重环比大幅提升28%，占新增贷款比重回升至18%，新增中长期和短期贷款比重分别略降2%。贷款期限结构上，有三大特征：一是，新增居民和企业中长期贷款比重分别降1%，居民中长期贷款绝对量环比回升100亿港元，表明央行按揭座谈会后银行在额度上有一定支持，但调研了解按揭定价并未下降，即买楼借贷成本未大降。二是新增短期贷款绝对量和比重延续四月趋势维持低位，短期绝对量略降14亿港元，比重环比下降2%，说明实体经济风险不断加大，银行压缩高风险短期流贷以维持较低的风险偏好。三来，新增票据融资大幅回升，侧面说明在实体经济风险增大背景下融资需求逐步下降，同时银行自身风险偏好的下降，加大贴现票据对贷款的替代。从历史看，票据融资环比大幅回升时，另一方面反映企业融资需求下降，实体经济下滑压力较大。

梳理1至5月固定投资数据，更为清晰地显示，投资仍仅靠基建拉动，经济尚稳，动力就难，故不排除中国续频推微刺激政策。跟进数据显示，房地产和制造业投资增速1至5月份累计投资增速为14.7%和14.2%，较上月分别下滑1.7%和1%。(B07)

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新增外汇占款降，料加快放水/ 余少文

大市又处于十字街头，投资者在观望，但5月份新增外汇占款不足400亿人民币，是9个月以来最少，再加上通缩阴霾，或可加快中国降准或减息的步伐。中国内地股市呈突破走势，国企指数昨日只升5点，收10,522，成交额110亿港元，只有逾50%主板H股随大市上升；红筹指数升1点，收4,354，成交额40亿港元。大市牛皮虽未必涉及人民银行调查，统计司副司长徐诺金指中国内地经济处于准备通缩之中，但央行官员提出通缩论，反映中国正关注这问题，投资者要留意会否影响后市。因为徐诺金在中国内地经济活动上表示，准备通缩下，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。

徐诺金指出，5月份CPI升至2.5%，主要是季节性食品因素，而4月份CPI只有1.8%，环比及同比分别低0.6%，创18个月新低；PPI亦自2012年3月以来，持续处于负值区间。即是说中国内地通缩压力并未有因5月份通胀回升所缓减，只是中国会先在公开市场进行微调，还是加快下半年降准或减息的步伐。近期一直认为，央行会先暂停正回购操作，然后重启逆回购，即使对市场未能真正带来流动性，至少也可以给予一个流动性正面讯息。尤其央行昨公布，5月份新增外汇占款只有387亿人民币，较去年同期下跌42%，反映中国内地流动性宽松的情况开始改变，至少也趋于紧张，是央行事隔两个月便再定向降准的原因之一。投资者如有印象，去年新增外汇占款也是到5月开始急降，6月和7月出现负数，央行结束当时的正回购、重启逆回购，今年会否历史重演，视乎6月外汇占款会否持续减少。

其实，新增外汇占款急降，也可能涉及人民币近期呈贬值之势，尽管目前已回稳，但短期未必能支持外汇占款回升，再加上同期财政性存款增加3,027亿人民币，跟新增外汇占款作比对后，当月市场流动性减少2,640亿人民币，减幅虽不及4月份的4,446亿人民币，但连续两个月出现流动性减少现象，情况跟过去两年同期一样，2012和2013年的6月回复正数后，7月和8月又会出现负数，不排除今年会重演这走势。(B05)