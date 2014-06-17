神凯投资：大连豆粕后市具备上涨条件，因多重利多发酵

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自6月17日的《期货日报》：
随着美国大豆播种逐步收尾，天气炒作将逐渐登场；南美阿根廷港口工人罢工时断时续，让市场神经再度紧绷；国内生猪、禽类等养殖恢复，政府继续严查DDGS，且有大量退运甚至销毁消息；这些利好因素使得豆粕期货拒绝进一步调整，周一豆粕主力1409在开盘后一路上涨，多头收复部分失地。
除此以外，美国陈豆、豆粕出口良好，供应已经有限，并且美豆压榨利润依旧较高，因此，后续的美国压榨报告、库存报告利多的可能性较大；新季大豆单产与播种面积均为历史最高，继续调高已不现实。而国内大豆压榨企业仍处于亏损边缘，后期进口大豆到港量将呈现递减趋势，并且随着未执行合同的交货，豆粕库存必将有所降低。因此，豆粕市场仍具备上涨条件。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。