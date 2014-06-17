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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:20 BJT

神凯投资：大连豆粕后市具备上涨条件，因多重利多发酵

以下内容节选自6月17日的《期货日报》：

随着美国大豆播种逐步收尾，天气炒作将逐渐登场；南美阿根廷港口工人罢工时断时续，让市场神经再度紧绷；国内生猪、禽类等养殖恢复，政府继续严查DDGS，且有大量退运甚至销毁消息；这些利好因素使得豆粕期货拒绝进一步调整，周一豆粕主力1409在开盘后一路上涨，多头收复部分失地。

除此以外，美国陈豆、豆粕出口良好，供应已经有限，并且美豆压榨利润依旧较高，因此，后续的美国压榨报告、库存报告利多的可能性较大；新季大豆单产与播种面积均为历史最高，继续调高已不现实。而国内大豆压榨企业仍处于亏损边缘，后期进口大豆到港量将呈现递减趋势，并且随着未执行合同的交货，豆粕库存必将有所降低。因此，豆粕市场仍具备上涨条件。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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