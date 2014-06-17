港报财经评论：李克强加码救市等惊喜--信报6月17日

李克强加码救市等惊喜/ 习广思

炒股要留意“李克强股”，看市要留意“李克强指数”。由信报研究部所编制的信报“李克强指数”依然疲弱，指数可靠性高，但属于滞后性指数。李克强指数三大组成部分包括新增贷款、社会用电量及铁路货运量，前两者5月份数据均胜过预期，铁路货运量则较弱。数据反映中国内地经济在第二季有望触底、回稳再着陆，第三季更是令投资市场充满期望。有经济师预期，今年中国内地经济或重复去年走势，在多重维稳及刺激措施下，第三季经济增长有望回升，为改革提供更大空间。近日有两大蛛丝马迹，一是国务院总理李克强强调7.5%增长目标；二是官媒透露第三季尾的国企改革。

李克强访问英国，表示有信心实现7.5%增长目标。这些官式文章是要向外国投资者展示对经济的信心及观点，相对其在5月出访非洲时所讲的7.5%左右，删去了“左右”两只字，投资者市场顿觉李克强对经济信心提高了。李克强两度强调的7.5%增长，中国因要改革而愿意让经济减速，但市场却担心减速失控，故年初7.5%已高于市场预期；加上第二季增长放缓，有经济师把全年增长目标下调至7.3%水平。如今李克强再强调7.5%目标，并不提左右二字，不禁令人揣测下半年中国将力谷经济。

中国第一季GDP增长7.4%，市场对第二季的共识是7.3%，要达到全年7.5%，意味第三及第四季增长要达到7.6%。在一个对经济预期情绪低落的市场内，数据有些许回升，已足够成为利好消息。事实上，花旗中国经济惊奇指数自5月中低位抽升，反映数据预期改善，而且超过预期。经济惊奇指数衡量经济数据实际数值与市场预期数值的差异，当实际值高过预期，经济惊奇指数便会走高，并显示经济气氛回暖。配合这种预期的是，中国近日推出多方面刺激及局部宽松措施，而且力度和范围都超过预期。人行两度推行“定向降准”，4月份获降准的是县域农村商业银行，上周则针对在“三农”、“小微贷款”达到一定比例的商业银行。(B01)

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汇市窄幅上落，闷局难破/ 苏子

目前各主要货币兑美元每天的波幅，若果可以有1%或以上，基本上已可以说是大新闻了。事一，面对目前往往连0.5%波幅亦没有的窄幅市况，不少汇市投资者已选择离场。对于即市投资者而言，大市的升与跌根本并不重要，最重要反而是市况每天起码至少要有大约1%的波幅才能“搵到食”。以往主要货币突破一些关键阻力位后，不难在即市里出现较为明显的大波幅市，但以昨天创今年新高的英镑兑美元为例，汇价却在突破今年的1.6996美元高位及1.70美元心理关口后，仅触及1.7011美元高位便已掉头回落，并且返回上日的1.6965美元收市价附近继续窄幅上落，令看好的投资者失望。

伊拉克内战令地缘政治风险飙升以及英伦银行可能提前在今年底加息这两大炒作主题，仍然未能为一潭死水的汇市打破闷局，看来本周联储局的议息结果亦未必能为汇市打破目前的困局，稍后英镑兑美元若返回1.693美元以下收市，将会回上落市走势。即使近日稍具波幅的商品货币如澳元及纽元，整体走势其实亦只有不足300点子的波幅，幸而商品货币的走势较为简单，很少像欧罗及英镑般反覆难测；因此对于散户投资者而言，采取Swing Trading的策略来交易商品货币，暂时亦可以取得一定的利润。

由于伊拉克内战以至美股高位回落并未能令到汇市的波幅再次扩大，日圆汇价亦未能明显受惠于市场情绪Risk Off，美元兑日圆仍然稳守在200天平均线支持以上，始终未能顺利破关而下。故在应跌不跌的大前提下，相信汇价稍后将较大机会跟随美债息率或再转强而走高，再度挑战102.8/103日圆阻力区。短线而言，若美元兑日圆跌破200天平均线后未见出现较明显的沽压，可视作假突破，届时宜采趁低吸纳的策略。金价1,300美元阻力大金价在伊拉克乱局下，昨天曾高见1,284.85美元水平，此高位与正重叠的50天及200天平均线相若。倘若稍后市场相信美国不会介入伊拉克内战，令避险情绪回落的话，料金价较大机会在上述平均线附近受阻回落，后市较难挑战及突破1,300美元关口。(B14)