港报社评：财委会主席须果断剪布--文汇报6月17日

立法会财委会主席吴亮星昨日表示，在本周五审议新界东北发展前期工程拨款申请的会议，不希望再发生冲击立法会的事件。新界东北前期工程拨款申请已经过充分讨论，财委会主席出手剪布有先例、有道理，不能怯于暴力冲击的压力，让会议无了期地拖下去，令新界东北发展前期工程无法展开。

财委会已就新界东北发展前期工程拨款进行过5度会议，该讨论的问题早已讨论完毕，若不结束讨论付诸表决，反对派议员还会抛出大量的无聊临时议案，讨论只会没完没了地拖下去，永远也进入不到表决阶段。因此，财委会主席一日不出手剪布，讨论就将拖多一日，不可能有结束的时候。

其实，以往高铁工程、长者生活津贴的拨款申请，同样遭到拉布，最终都是由财委会剪布而解决问题。如今新界东北发展计划已经策划了3年多时间，关系到香港20万人的住屋问题，市民对计划有殷切期望，特区政府亦多次到立法会解释计划的详情。无论是根据财委会的过往经验，还是民意的取向，财委会主席都有充分的理由决定剪布。

在暴力恐吓面前，财委会主席和建制派议员更不能示弱，不能放弃表决的权力，否则等同向暴力行为投降，纵容暴民政治泛滥。立法会议员依法行使投票的权力不容挑战。暴力冲击立法会的行为受到市民和舆论的强烈谴责。特区政府亦有足够能力保障立法会议员的人身安全。邪不能胜正。财委会主席应该无畏无惧、理直气壮地剪布，这才是对市民、对社会负责任的态度。(A04)