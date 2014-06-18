《中国债券市场每日交易备忘》--6月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.01% 申银万国证券10亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),农行和中行等主承 湘财证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA),国泰君安证券和建行主承 首钢总公司60亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和农行主承 深圳地铁集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),浙商银行和中信银行主承 南京南瑞集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行和招行主承 上海同盛投资集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和上海银行主承 健康元 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 山东省商业集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 太仓港协鑫发电有限公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工行主承 青海交通投资5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 晋江能源投资 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),平安银行主承 华谊兄弟 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 广西水利电业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，农行和招商证券主承 云南省公路开发投资20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 重庆涪陵国资投资经营集团21亿元七年期投资者选择权(5+2)中票簿记(主体评级AA+)，中信证券和国开行主承 广电网络 3亿元三/五年中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 广州市建筑集团2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行和中行主承 济南高新控股集团8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+),国泰君安证券主承 重庆市长寿生态旅业开发7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),广州证券主承 赤峰城市基础设施投资开发8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),平安证券主承 江苏金桥盐化集团7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),兴业证券主承 淮安清河新区投资发展5亿元四年期投资者选择权(3+1)小微企业扶持债簿记(主体评级AA),交行主承 招商银行 30亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行 上海银行10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 中信银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行 中国银行 10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 浦发银行 10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 浦发银行10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 民生银行 10亿元一个月期同业存单10:00-11:00招标发行 农业银行 15亿元三个月期同业存单14:00-15:00招标发行 =========================================================================== 二、新债上市： 财政部258.5亿元一年期固息国债140011，票面利率3.32% 国开行40亿元三年期续发固息债140208，参考收益率4.5472% 国开行50亿元五年期续发固息债140209，参考收益率4.7014% 国开行50亿元七年期续发固息债140214，参考收益率4.8557% 国开行50亿元10年期固息债140215，票面利率4.90% 民生银行200亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428003,票面利率6.60% 恩施城市建设投资11亿元七年期固息债1480342，票面利率7.50% 招商银行65.68亿元672日浮息(一年定存基准)优先A档资产支持证券(ABS)1489019，基本利差3.00% 招商银行8.92亿元793日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489020，基本利差3.69% 招商银行57.67亿元672日浮息(一年定存基准)优先A档ABS 1489022，基本利差3.00% 河南投资集团10亿元三个月期超短融011488002,票面利率4.80% 中国神华 100亿元九个月期超短融011467003,票面利率4.73% 上海电力 15亿元九个月期超短融011469002,票面利率4.59% 深圳市东阳光实业发展5亿元一年期短融041453072,票面利率6.95% 江苏大丰海港控股集团4亿元一年期短融041453071,票面利率5.20% 湖北鄂西生态文化旅游圈投资5亿元五年期中票101462015,票面利率6.70% 新疆天业集团6亿元五年期中票101456039,票面利率6.50% ============================================================================ 三、缴款： 阿拉尔市新鑫国有资产10亿元八年期固息债1480316，票面利率6.80% 临桂新区城市建设10亿元七年期固息债1480348，票面利率6.90% 财政部代发258亿元三年期固息地方债149101，票面利率4.00% 财政部代发258亿元五年期固息地方债149102，票面利率3.99% 南方电网50亿元九个月期超短期融资券 葛洲坝20亿元九个月期超短融 广发证券 30亿元三个月期短融 瓮福集团5亿元一年期短融 宁夏宝塔石化集团10亿元一年期短融 锦州华信资产经营集团20亿元一年期短融 嘉兴市城投发展集团3亿元一年期短融 昆山市创业控股公司10亿元一年期短融 武汉经济发展投资集团6亿元一年期短融 四川华西集团5亿元三年期中票 福建省投资开发集团12亿元五年期中票 福建七匹狼集团3亿元三年期中票 瓮福集团9亿元五年期中票 广西北部湾投资集团5亿元五年期中票 马钢集团控股10亿元三年期中票 镇江新区经济开发总公司10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 江苏国信资产管理公司30亿元五年期固息债0980109到期兑付，票面利率4.10% 上海电力 15亿元三个月期超短期融资券011469001到期兑付，票面利率5.00% 安信证券10亿元三个月期短融071406001到期兑付，票面利率4.96% 长江电力 40亿元一年期短融041354036到期兑付，票面利率4.30% 云南工投集团动力配煤股份有限公司4亿元一年期短融041359047到期兑付，票面利率7.00% 上海临港经济发展集团18亿元一年期短融041361032到期兑付，票面利率5.00% 07青岛国信债 078021付息 08鲁能债 088012付息 09附息国债12 090012付息 10津能债 1080072付息 12国开26 120226付息 12渝缙云债 1280181付息 12津南债 1280182付息 12桂交投MTN1 1282199付息 12南山集MTN2 1282200付息 12武经发MTN1 1282201付息 12乌中小SMECN1 1283015付息 12地方债01 129101付息 13安经开债 1380222付息 13三宁化工债 1380223付息 13筑铁投债 1380224付息 13陕高速债 1380225付息 13绍黄酒MTN1 1382308付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --第一财经日报周三报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的 定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款。 --中国央行周二晚间表示，根据金融监管协调机制达成的一致意见，今后信贷资产证券化产品由银行自主发行 ，包括发行的窗口与时机选择，毋须进行行政审批。鉴于信贷资产证券化涉及货币政策实施与金融市场的协调发 展与稳定，应事前报告，这与自主发行并不矛盾。 今日公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳; 审校 康熙泽)