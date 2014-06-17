港报社评：新界东北需要发展，官民有责妥善处理发展--明报6月17日

新界东北发展区（下称发展区）前期工程拨款，由于示威者冲击立法会，议案押后至本周五再议。这件事，若把目光移离立法会内议员＂拉布＂、立法会外的冲突场面，检视事态本源，可以使事态回归本来面目，有利于找到最大公约数，解决纷争，新界东北发展区得以顺利推展。

发展新市镇，涉及地域广阔，必然会有一些居民、商户或从事耕作人士受影响，今次新界东北发展区，平情而论，政府并未漠视受影响人士的需要。

例如，无法原址保留的安老院，政府会觅地在附近兴建多层安老院舍大楼，分阶段安置受影响的长者等。

既有开拓土地发展的必要性，只要受影响人士获妥善安置，则他们配合政府的规划，对自己、对整体社会都是最佳抉择。

再把目光移回立法会内外。去周五以暴烈手段冲击立法会的团体人士，大多数未受发展区的影响，他们以其他藉口和理由介入此事，例如有人针对特首梁振英、发展局长陈茂波。这类藉口和理由，已经偏离了环绕发展区事态的本质。以政制而言，若一日未达至议会民主，难道香港就什么都不做，等政制民主化再说？

立法会内，少数议员在财委会就审议前期工程拨款＂拉布＂，除非＂拉布＂议员根本抗拒发展新界东北，要拖垮拨款议案，那是另一个问题了。

目前无机制＂剪布＂，若持续不变，就算实施立法会议席全面普选，这种局面也不会改变，届时由于立法会议员组合更零散，出现少数议员此起彼伏＂拉布＂的可能性更大，因此，立法会有效、有序走下去？还是持续失效、失序？新界东北需要发展官民有责。(A04)