港报社评：新界东北需要发展，官民有责妥善处理发展--明报6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
新界东北发展区（下称发展区）前期工程拨款，由于示威者冲击立法会，议案押后至本周五再议。这件事，若把目光移离立法会内议员＂拉布＂、立法会外的冲突场面，检视事态本源，可以使事态回归本来面目，有利于找到最大公约数，解决纷争，新界东北发展区得以顺利推展。
发展新市镇，涉及地域广阔，必然会有一些居民、商户或从事耕作人士受影响，今次新界东北发展区，平情而论，政府并未漠视受影响人士的需要。
例如，无法原址保留的安老院，政府会觅地在附近兴建多层安老院舍大楼，分阶段安置受影响的长者等。
既有开拓土地发展的必要性，只要受影响人士获妥善安置，则他们配合政府的规划，对自己、对整体社会都是最佳抉择。
再把目光移回立法会内外。去周五以暴烈手段冲击立法会的团体人士，大多数未受发展区的影响，他们以其他藉口和理由介入此事，例如有人针对特首梁振英、发展局长陈茂波。这类藉口和理由，已经偏离了环绕发展区事态的本质。以政制而言，若一日未达至议会民主，难道香港就什么都不做，等政制民主化再说？
立法会内，少数议员在财委会就审议前期工程拨款＂拉布＂，除非＂拉布＂议员根本抗拒发展新界东北，要拖垮拨款议案，那是另一个问题了。
目前无机制＂剪布＂，若持续不变，就算实施立法会议席全面普选，这种局面也不会改变，届时由于立法会议员组合更零散，出现少数议员此起彼伏＂拉布＂的可能性更大，因此，立法会有效、有序走下去？还是持续失效、失序？新界东北需要发展官民有责。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。