港报社评：爱国要求不应削司法独立--星岛日报6月17日

大律师公会抗拒《白皮书》把各级法官列入＂治港者＂，担心丧失司法独立权，令国内外觉得香港司法机构是＂政府机器大合唱＂的一部分。公会还引用了律政司司长袁国强在2008年私人执业担任公会主席时，所强调维护司法独立的声明。

公会声明发表后，国务院港澳办公室副主任徐泽，在北京会见了由10多位香港和澳洲律师组成的司法改革访问团，会后被引述指公会对《白皮书》太敏感和过分解读。至于律师会会长林新强，昨日指出《白皮书》多次提及司法机构独立，而无论英美，政府的广义定义都包括行政、立法和司法部分，并不等如司法机构就此失去独立性。

实际上，不少政治入门教科书，都对政府的广义定义包括这三者，如果不视司法机构为政府架构的一部分，法官任命就不需要向特首宣誓效忠。关键在于中央如何理解香港法官尽忠职守的角色。

《白皮书》把各级法院法官和其他司法人员，与行政长官、主要官员、行政会议成员和立法会议员同归入＂治港者＂，以政府一词的广义定义来说没有错。令大律师公会忧心的是，《白皮书》继续列出＂爱国是对治港者主体的基本政治要求＂。单是现时各级法院有不少外籍法官，套以爱国要求可能出现矛盾，遑论日后对法官审案会否出现政治要求。

《白皮书》把中央与特区权限的灰色地带大为缩窄，令公会担心削弱香港独立司法权，属于自然反应。希望这次公会确实属于＂过分解读＂，是否如此，就要靠中央日后以行动来证明了。(A06)