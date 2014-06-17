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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:22 BJT

三立期货：中国油脂反转趋势仍未确立，弱势振荡为中长期主旋律

以下内容节选自6月17日的《期货日报》：

上周，USDA6月供需报告和MPOB月度报告如期公布，利空兑现带来国内外油脂市场下探前期阶段低点。考虑到中长期新季大豆供应更为宽松，马棕榈油出口低迷、库存增长的担忧升级将给油脂市场带来较大利空。另外，国内油厂开工率维持较高水平，豆油供应增加，使得正处于需求淡季的油脂市场雪上加霜，价格疲软。由此看来，油脂自身供需失衡格局没有实质性改善，去库存化压力巨大，弱势振荡或为中长期市场主旋律。

油脂市场自身供应压力依旧沉重，虽然近日或可延续反弹,但油脂反转时机仍未到来。后期需关注7-8月美豆能否形成天气炒作，厄尔尼诺是否到来以及年初东南亚干旱对棕榈油产量的不良影响是否发生，届时将对油脂市场产生重大影响。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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