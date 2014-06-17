三立期货：中国油脂反转趋势仍未确立，弱势振荡为中长期主旋律

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自6月17日的《期货日报》：
上周，USDA6月供需报告和MPOB月度报告如期公布，利空兑现带来国内外油脂市场下探前期阶段低点。考虑到中长期新季大豆供应更为宽松，马棕榈油出口低迷、库存增长的担忧升级将给油脂市场带来较大利空。另外，国内油厂开工率维持较高水平，豆油供应增加，使得正处于需求淡季的油脂市场雪上加霜，价格疲软。由此看来，油脂自身供需失衡格局没有实质性改善，去库存化压力巨大，弱势振荡或为中长期市场主旋律。
油脂市场自身供应压力依旧沉重，虽然近日或可延续反弹,但油脂反转时机仍未到来。后期需关注7-8月美豆能否形成天气炒作，厄尔尼诺是否到来以及年初东南亚干旱对棕榈油产量的不良影响是否发生，届时将对油脂市场产生重大影响。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。