港报社评：伦敦贯彻实用主义，中英关系经贸主导--信报6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
中国总理李克强出访伦敦，加强中英关系，两国将就核电、高铁、金融和高科技等领域签署逾40项合作协议，总值300多亿美元。在中英建立全面战略伙伴关系10周年、中英签署关于香港问题的联合声明30周年之际，李克强今次访问英国，相信可以为两国未来合作注入新动力；在中英关系得到强化的基础上，也有助中国推动中欧关系进一步发展。
据中国外交部披露的资料，李克强访英期间，中英签署的合作协议范围相当广泛，除经贸，还有金融、高科技和文教领域；也涉及讨论中国投资英方拟议中，接连英国北部和伦敦的高速铁路网、中方参与投资英国核电行业等，可见中英投资合作范畴和层次将继续扩大；透过加强经贸，支撑两国全面外交关系向前迈进。
值得一提，虽然中英的经济规模有明显差距，但伦敦作为全球最大的外滙交易中心，中国在人民币国际化进程中，的确需要得到英国的支持。李克强访英期间，将公布在伦敦成立人民币清算行，意味中国将进一步把人民币离岸业务分流到伦敦金融中心。由此来看，中英的经贸关系蕴含着浓厚的利益互补色彩，有助维持全面战略伙伴的长期关系。
李克强访英前夕，为英国媒体撰文，强调此行除了加强中英经贸合作外，还希望向英国呈现＂真正的中国＂，改善外间对中国的误解，因而也刻意提到，今年中国经济增长能够维持7.5%，以提振外国对中国发展的信心。然而无论如何，中国利用经济持续增长的影响力，试图在外交领域施加影响的技巧已愈来愈老练。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。