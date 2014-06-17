港报社评：二手上车盘炽，需新居屋降温--经济日报6月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
港府上月放宽双倍印花税（DSD）换楼限制后，二手楼价渐趋升，个别二手屋苑成交价创新高外，银行对二手住宅的按揭估价亦趋积极，十大屋苑估价由上月起全綫回升，有屋苑估价在一个月内急升近7%。惟二手楼市虽有升温之势，却难言全面回暖。
此因二手楼市实呈两极化，其中二手豪宅在港府续以辣招力遏、银行又只能对豪宅提供最多50%按揭下，仍大吹淡风。近期遭热捧的，主要是500万元以下的中细价上车盘，此现象背后应有两原因。 其一，二手上车盘购置成本未算太高。香港现时按揭限制，集中于中上价住宅，至于细价盘用家仍可藉按揭保险降上车成本，400万元以下上车盘仅须最低10%首期，在楼市调整幅度有限下，不少用家渐静极思动上车。 其二，一手上车盘现真空。近期发展商积极推售一手新盘，而在双倍印花税放宽换楼限制、释放积压已久的换楼购买力下，发展商先推中高价的三房大单位，图尽吸换楼客；一手上车盘，则容后再推出。此造成一手上车盘供应真空，置业上车需求遂更集中在二手市场，为二手上车盘加温。 正因二手上车盘入市成本不高、一手上车盘供应又不足，才造就这一轮二手楼市暖风。港府应紧盯二手楼市升温之势会否扩大，窒碍楼市健康、稳步调整势头，此须港府筹谋应对之策，尤其要考虑加快推新居屋，必要时为市场浇冷水。 港府要回应市场需要，应将最快在今年底才推出的2,500个新居屋单位，尽量提前推出，至少亦要加快宣传，为有意置业人士提供多一个上车选择，避免准买家过度追逐二手上车盘，徒为楼市增添不必要升压。(A15)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。