港报社评：二手上车盘炽，需新居屋降温--经济日报6月17日

此因二手楼市实呈两极化，其中二手豪宅在港府续以辣招力遏、银行又只能对豪宅提供最多50%按揭下，仍大吹淡风。近期遭热捧的，主要是500万元以下的中细价上车盘，此现象背后应有两原因。 其一，二手上车盘购置成本未算太高。香港现时按揭限制，集中于中上价住宅，至于细价盘用家仍可藉按揭保险降上车成本，400万元以下上车盘仅须最低10%首期，在楼市调整幅度有限下，不少用家渐静极思动上车。 其二，一手上车盘现真空。近期发展商积极推售一手新盘，而在双倍印花税放宽换楼限制、释放积压已久的换楼购买力下，发展商先推中高价的三房大单位，图尽吸换楼客；一手上车盘，则容后再推出。此造成一手上车盘供应真空，置业上车需求遂更集中在二手市场，为二手上车盘加温。 正因二手上车盘入市成本不高、一手上车盘供应又不足，才造就这一轮二手楼市暖风。港府应紧盯二手楼市升温之势会否扩大，窒碍楼市健康、稳步调整势头，此须港府筹谋应对之策，尤其要考虑加快推新居屋，必要时为市场浇冷水。 港府要回应市场需要，应将最快在今年底才推出的2,500个新居屋单位，尽量提前推出，至少亦要加快宣传，为有意置业人士提供多一个上车选择，避免准买家过度追逐二手上车盘，徒为楼市增添不必要升压。(A15)