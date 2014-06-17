台湾央行：共发行1,033亿台币存单，存单发行余额减3亿

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北6月17日 - 台湾央行周二公布，共发行1,033亿台币存单，与今日存单到期金额1,036亿相较，存单发行余额减3亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 997.0
91天期 0.93 28.0
182天期 1.05 8.0
央行上日共发行4,098.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,780.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负51亿台币，累计超额准备为负1,113亿台币、加计前期1%的超额准备为974亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。