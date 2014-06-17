路透专访：委内瑞拉石油部长认为美国轻质油产量上升有利本国石油产业

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月16日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯表示，该国希望增加对美国的石油供应，以重新夺回过去10年流失的市场份额，委内瑞拉把美国页岩大量生产轻质油视为增加出口重质油的机会。
拉米雷斯称，委内瑞拉正致力于以石油销售作为担保，以从中国借入40亿美元。
但他称，委内瑞拉对中国的总债务不到200亿美元，远低于市场估计的逾400亿美元。
委内瑞拉自上世纪90年代末已不再是美国的主要石油供应国，目前排名第四，排名首位的是加拿大，接下来是沙特阿拉伯及墨西哥，因委内瑞拉石油生产几近停滞，且美国因页岩带动石油产量上升，美国与委内瑞拉的关系已降至新低。
但拉米雷斯称，未来几十年委内瑞拉仍将是美国的主要石油供应国。过去10年委内瑞拉发现了重油，目前其是全球最大石油储备国。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。