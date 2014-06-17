路透专访：委内瑞拉石油部长认为美国轻质油产量上升有利本国石油产业

路透伦敦6月16日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯表示，该国希望增加对美国的石油供应，以重新夺回过去10年流失的市场份额，委内瑞拉把美国页岩大量生产轻质油视为增加出口重质油的机会。

拉米雷斯称，委内瑞拉正致力于以石油销售作为担保，以从中国借入40亿美元。

但他称，委内瑞拉对中国的总债务不到200亿美元，远低于市场估计的逾400亿美元。

委内瑞拉自上世纪90年代末已不再是美国的主要石油供应国，目前排名第四，排名首位的是加拿大，接下来是沙特阿拉伯及墨西哥，因委内瑞拉石油生产几近停滞，且美国因页岩带动石油产量上升，美国与委内瑞拉的关系已降至新低。

但拉米雷斯称，未来几十年委内瑞拉仍将是美国的主要石油供应国。过去10年委内瑞拉发现了重油，目前其是全球最大石油储备国。(完)