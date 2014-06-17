《焦点》通用汽车安全危机升级，点火开关问题导致再召回300万辆汽车

汽车研究中心(Center of Automotive Research)名誉主席David Cole称，通用引人注目的问题今年已经带动其他车企进行召回。他将近期一系列事件称为“召回之春”。

通用表示，注意到有八起车祸和六起受伤事件与最新召回有关，但没有说明是否有死亡案例。

通用周一称，将更换或重做点火钥匙，去除钥匙尾部的狭槽。这个狭槽可能导致悬挂的钥匙环滑至一边，使得点火钥匙脱离行驶位置。

“使用尾部为一个孔洞而非狭槽的钥匙，可以解决路况颠簸时钥匙意外转动的问题，比如驶过坑洞或铁路交叉口时，”该公司称。

一位发言人表示，点火开关不需要更换，尽管它们“稍低于”公司的扭矩配置。扭矩就是退出行驶状态所需的力。

最新一波召回包括别克LaCrosse、雪佛兰Impala、凯迪拉克DeVille和若干其他车型，但只有Impala目前还在生产。这些召回车型范围包括从2000到2014年的款式。(完) (编译 郑茵/许娜/朱晓军；审校 杜明霞)