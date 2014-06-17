《焦点》通用汽车安全危机升级，点火开关问题导致再召回300万辆汽车

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
汽车研究中心(Center of Automotive Research)名誉主席David Cole称，通用引人注目的问题今年已经带动其他车企进行召回。他将近期一系列事件称为“召回之春”。
通用表示，注意到有八起车祸和六起受伤事件与最新召回有关，但没有说明是否有死亡案例。
通用周一称，将更换或重做点火钥匙，去除钥匙尾部的狭槽。这个狭槽可能导致悬挂的钥匙环滑至一边，使得点火钥匙脱离行驶位置。
“使用尾部为一个孔洞而非狭槽的钥匙，可以解决路况颠簸时钥匙意外转动的问题，比如驶过坑洞或铁路交叉口时，”该公司称。
一位发言人表示，点火开关不需要更换，尽管它们“稍低于”公司的扭矩配置。扭矩就是退出行驶状态所需的力。
最新一波召回包括别克LaCrosse、雪佛兰Impala、凯迪拉克DeVille和若干其他车型，但只有Impala目前还在生产。这些召回车型范围包括从2000到2014年的款式。(完) (编译 郑茵/许娜/朱晓军；审校 杜明霞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。